Kasım ayında İzmir’de tiyatro keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ay 8 tiyatro oyununa evsahipliği yapacak. İlgi görmesi beklenen oyunlar arasında, başrolünü usta tiyatrocu Haldun Dormen’in üstlendiği Müfettiş de var.

Yetişkinlerin yanısıra küçük tiyatro tutkunlarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kasım ayında, 4’ü büyükler, 4’ü çocuklar için olmak üzere toplam 8 tiyatro oyunuyla seyirciyi kucaklayacak. Tiyatro takviminde ‘Müfettiş’, ‘Artık Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’, ‘Aşka Dair Umutsuz Perşembe Hikayeleri’ ve ‘Duvar’ adlı oyunların yanı sıra, çocuklar için de ‘Sevda Bahçesi’, ‘Düşler’, ‘İki Bavul Dolusu’ ve ‘Masal İçinde Bir Masal’ yer alıyor.

BAŞLANGIÇ ‘MÜFETTİŞ’ İLE

Kasım ayı tiyatro programı 13 Kasım 2016’da ‘Müfettiş’ adlı oyunla başlıyor. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de sahnelenecek olan oyun, usta tiyatro oyuncusu ve yazarı Haldun Dormen’i izleyiciyle buluşturacak. Oyunda, Dormen’in yanısıra Anıl Yülek, Hakan Altıner, Selda Özbek Orpak, Savaş Bayındır, Emre Büyükpınar, Barış Kıralioğlu, Tayfun Yılmaz, Burcu Akyürek, Caner Tör ve Efe Yeşilay rol alıyor. Cenk Tunalı’nın yönettiği ‘Müfettiş’; kente kılık değiştirmiş bir müfettişin geleceğini öğrenen yöneticilerin aslında zengin bir toprak ağasının oğlu olan ama kumarbazlığı yüzünden parasını kaybeden ve kendisini müfettiş sanan kasabalıları dolandıran Hlestakov’un komik ama düşündüren hikayesini anlatıyor.

SOKAKLARI ANLATIYOR

İzmir Sanat, 19 Kasım 2016’da saat 20.00’de ‘Artık Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Olmayacak’ adlı oyuna evsahipliği yapacak. Şamil Yılmaz’ın yazdığı, Ahmet Melih Yılmaz’ın rol aldığı ücretsiz oyunu, Yılmaz ile Cansu Yumuşak yönetiyor. Oyunda, sokaklarda yaşayan ‘Apaçi’ bir gencin hikayesi anlatılıyor.

KESİŞEN HAYATLAR

25 Kasım 2016 tarihinde ‘Aşka Dair Umutsuz Perşembe Hikayeleri’ adlı oyun var. İzmir Sanat’ta saat 20.00’de başlayacak olan ücretsiz oyunun yazarı ve yönetmeni Bahadır Yüksekşan. Yüksekşan’ın yanı sıra, Ceren Şahin, Ferit Can ve Sarbay Tokman’ın rol aldığı oyun, taksi şoförü, apartman görevlisi, mutsuz bir kadın, namus davası peşinde bir adam ve transeksüel şarkıcı gibi karakterlerin birbirleriyle kesişen hikayelerini perdeye taşıyor.

ÇARPICI BİR OYUN

Sanatseverler, ‘Duvar’ adlı oyunu 30 Kasım 2016’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde izleyebilir. Saat 20.00’de sahnelenecek olan ücretsiz oyunun yazarı Muzaffer İzgü, yönetmeni ise Onur Çatal. ‘Bir hayata dönüş hikayesi’ sloganıyla sahnelenen oyunda Çatal’la birlikte Serkan Baştürk rol alıyor. Oyunda, yanlışlıkla siyasi suçlu olarak tutuklanan ve 3,5 sene boş yere hapis yatan, bu sürede ‘Hayata Dönüş Operasyonu’na maruz kalan masum bir duvar işçisinin hikayesi anlatılıyor. Ailesinden uzakta para kazanmak için duvar işçiliği yaparken, yaptığı duvarın hapishane duvarı olduğunu öğrenir ve aklına hapishane günleri gelir. İş hayatı boyunca hayranlıkla izlediği karıncaları hatırlayan işçi, karıncaların yaşamıyla kendi yaşamı arasında bağlar kurmaya başlar.

NAZIM HİKMET’İN ESERİ

Ünlü yazar Nazım Hikmet’in eserinden Hakan Polacanlı tarafından oyunlaştıran ‘Sevda Bahçesi’ adlı çocuk oyununun yönetmeni de Polacanlı. 13 Kasım 2016’da 11.00 ve 14.00 seanslarında Bergama Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan ücretsiz oyunda, çiçekler, tavşan ve güvercinle birlikte Sevda Bahçesi’nde mutlu bir hayat süren Ayşe Kız ile her şeye sahip olmasına rağmen, doymak bilmez açgözlü Kara Seyfi’nin hikayesi anlatılıyor.

PALYAÇONUN DÜŞLERİ

‘Düşler’ adlı çocuk oyunu ise 14 ve 17 Kasım 2016 tarihlerinde 11:00 ve 14:00 seanslarında İzmir Sanat’ta izleyiciyle buluşacak. Tiyatro Büyü tarafından sahneye konan oyunda Soner Akçay rol alıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni ise Gürol Tombul. ‘Düşler’de, yerine başka bir palyaço geldiği için sirkten ayrılmak zorunda kalan bir palyaçonun, tren istasyonunda başlayıp yine tren istasyonunda biten düşlerle dolu hikayesi anlatılıyor.

DOST OLMAYI ÖĞRENECEKLER

Minik sanatseverler, 21 ve 27 Kasım 2016’da İzmir Sanat’ta ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyunu izleyebilir. 11.00 ve 14.00 seanslarıyla gösterilecek olan oyun, Tiyatro Terminal tarafından sahneleniyor. Nedim Buğral’ın yazdığı, Selda Uzunkaya’nın yönettiği kukla tiyatrosunun konusu şöyle: Sirke geç kaldıkları için Bay Godo tarafından kovulma riskiyle karşı karşıya kalan iki yaramaz palyaço, içinde hayal dolu bavullarını açarlar. Palyaçolar, bu hayal dolu yolculukta birbirine güvenmeyi ve dost olmayı öğrenirken, onlara bir müzisyen yardımcı olur.

MASAL İÇİNDE MASAL

‘Masal İçinde Bir Masal’ adlı oyun ise, Bergamalı küçük izleyicileri sevindirecek. Bergama Kültür Merkezi’nde 27 Kasım 2016’da sahnelenecek olan oyun 11.00 ve 14.00 seanslarında çocuklarla buluşacak. Mavi Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunda, bir masal anlatıcının yanısıra pantomim ve kuklalar da yer alıyor. Ahmet Akdeniz’in yazıp yönettiği ücretsiz oyunun genel sanat yönetmeni ise Alper Akdeniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...