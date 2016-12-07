Kasım ayında 136 bin uçak, 12 milyon 450 bin yolcu trafiği gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Kasım ayında 12 milyon 450 bin, 11 aylık süreçte ise 161 milyon 874 bin yolcuya hizmet verildi. İç hat uçak trafiğinde yüzde 8, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,6, yük taşımacılığında yüzde 2,9 artış gerçekleşti.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılı Kasım ayı yolcu, uçak ve yük trafiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında 12 milyon 450 bin, 11 aylık süreçte ise 161 milyon 874 bin yolcuya hizmet verildi.

İÇ HAT UÇAK TRAFİĞİNDE YÜZDE 8 ARTIŞ

2016 yılı Kasım ayında Türkiye geneli havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın Kasım ayına göre, iç hatlarda yüzde 8,0 artışla 70 bin 597, dış hatlarda ise yüzde 13,5 azalışla 35 bin 609 oldu.

Türkiye hava sahasında Kasım ayında, yüzde 9,3 artışla 30 bin 109 üstgeçiş uçak trafiği gerçekleşti. Böylece 2016 yılı Kasım ayında hizmet verilen uçak sayısı yüzde 2 artışla 136 bin 315 oldu.

İÇ HAT YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 6,6 ARTTI

2016 yılı Kasım ayı itibariyle, iç hat yolcu trafiği yüzde 6,6 artışla 8 milyon 107 bin 477 olurken, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 10,5 azalışla 4 milyon 319 bin 318 oldu. Kasım ayında havayolunu tercih eden yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 0,04 azalışla 12 milyon 450 bin 108 olarak gerçekleşti.

YÜK TAŞIMACILIĞI YÜZDE 2,9 ARTTI

İç hatlarda yüzde 0,6 azalışla 59 bin 787 ton, dış hatlarda yüzde 4,2 artışla 161 bin 419 ton, toplamda ise yüzde 2,9 artışla 221 bin 206 ton kargo, posta, bagaj taşımacılığı gerçekleşti.

11 AYDA 161 MİLYON 874 BİN YOLCU TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

11 aylık gerçekleşmelerine göre, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2,3 artışla 1 milyon 694 bin 150, toplam yolcu trafiği yüzde 4,4 azalışla 161 milyon 874 bin 998 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise yüzde 4,9 azalışla 2 milyon 717 bin 80 ton oldu.

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