Ak Parti iktidarı seçime kadar toplumun hemen her kesimini memnun edecek bir politika izleyecek. Önümüzdeki günlerde kamu kurumlarına personel alımları hızlanabileceği gibi asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılması da gündeme gelebilir.

Memur maaşlarına zam, emeklilere ikramiye, sosyal yardımlarda artış da herhalde sürpriz olmaz.

Esnafa uygun koşullarda yeni krediler açılması, esnaf ve işadamlarının vergi borçlarının affı ya da ertelenmesi de sanırım planlanan işler arasındadır.

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Yani özetle söylemek gerekirse. 24 Haziran’a kadar tam gaz seçim ekonomisi uygulanacak.

Bunun maliyeti elbette yüksek enflasyon, döviz kurlarında yeni rekorlar kırılması, iç ve dış borçların artması, yatırımların azalması, işsizliğin patlaması olabilir.

Ama iktidarlar seçime giderken bunları değil, sandıktan çıkacak oyları düşünürler sadece.

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Her şeye karşın seçim tarihinin Devlet Bahçeli’nin istediği gibi 26 Ağustos olmaması, 24 Haziran olarak belirlenmesi yerindedir.

Böylece seçim ekonomisinin uygulanma süresi kısalacaktır.

Ne diyelim, hayırlı, uğurlu olsun!

VEKİLLERİN LİSTE KORKUSU

Milletvekillerinin uzatılan mikrofonlara, “Seçim demokrasi şölenidir… Liderlerimiz son derece yerinde bir karar vermiştir… Seçim kampanyası dolayısıyla yurdumuzu adım adım dolaşacak, halkımızla bir kez daha kucaklaşacağız…” filan demelerine aldırmayın siz!

İçleri kan ağlıyor!

Çoğunun, “Nereden çıktı ya bu seçim! Daha 16 ay süremiz vardı” dediklerine eminim!