TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde doğuştan beyin felci (serebral palsi) hastası olan Emir Mustafa Aşıcıoğlu (7), yürüme engeline rağmen okuma azmi ile dikkat çekiyor. Öğretmeni Ali Seydi Çetin, Emir’in çok zeki bir öğrenci olduğunu ifade ederek, “Derslerde diğerlerine örnek olacak şekilde çok iyi bir öğrenci, sadece yürümekte zorluk çektiği için yardımcı oluyoruz” dedi.

Şarköy ilçesinde veteriner Ferhat ve öğretmen Tuhfe Aşıcıoğlu çiftinin çocukları Emir, doğuştan vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen beyin felci hastalığına rağmen eğitim hayatındaki başarısıyla takdir topluyor. Eriklice İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Emir, sabahları okula annesiyle gelirken, öğretmen ve arkadaşlarının yardımıyla oturup kalkabiliyor. Derslerinde gösterdiği başarıyla diğer öğrencileri de örnek gösteriliyor.

Oğlunun erken doğumla birlikte serebral palsi hastalığına yakalandığını ifade eden Tuhfe Aşıcıoğlu, “Büyük zorluklar yaşadık. Zihinsel olmasa da bedensel olarak zorluklar çekiyoruz. Bunları süren tedavisiyle aşacağımı düşünüyorum. Emir sevgi ile büyüyen, sosyal, iletişimi kuvvetli, sevilen bir çocuk. İyi bir öğretmeni var. Arkadaşlarıyla iletişimi ön plana çıkardı. Gerektiğinde kucağında taşıdı ve bunlardan dolayı da eğitim hayatında çok gelişti. Güzel bir başarı elde ediyoruz eğitiminde, terapileri sayesinde yürüyeceğini de düşünüyorum. Özel okullar Emir’i kabul etmedi zekasına rağmen, çok üzüldük. Devlet okulunda eksiğimiz de olsa öğretmenleri azimli. Böyle bir ortamda olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Emir’in ilk zamanlarda okula gitmek istemediğini ama arkadaşları ve okuldaki sosyal yaşamı sayesinde bunları geride bıraktığını ifade eden baba Ferhat Aşıcıoğlu da “İyi bir eğitim hayatı var. Başarılı bir öğrenci oldu, kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrendi. Burada kendisine destek olan başta öğretmeni olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

Eriklice İlkokulu sınıf öğretmeni Ali Seydi Çetin, Emir’i diğer 14 öğrencisinden ayırmadığını belirterek, “Diğer öğrencilerden hiçbir farkı yok. İlk başladığımızda güçlük çekti ancak kısa zamanda okuma yazma öğrendi. Zekiliğini ön plana çıkardı. Engelli öğrencilerimize sahip çıkılması gerekiyor. Bütün oyunlarda Emir ile birlikte oyunlar oynuyor. Arkadaşları çok yardımcı oluyor. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Destek verildiğinde engelli öğrencilerin neler yapabileceğini Emir burada kanıtladı. Şu anda da arkadaşları arasında bilgi yarışmalarında ön saflarda yer açıyor. Çok başarılı bir öğrenci” dedi. Emir ise okulundan ve arkadaşlarından çok memnun olduğunu, okula zevkle geldiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.