Karyağdı armuduna tescil çalışmaları

ANTALYA’nın Korkuteli İlçesi’nde yetişen karyağdı armudunun coğrafi işaretli ürünler arasına alınarak markalaşması için çalışma yapılıyor.

Karyağdı armudunun coğrafi işaret almasına yönelik çalışmalar kapsamında Korkuteli Kaymakamlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan toplantıya, Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Önal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Neşe Altıntaş, Nevzat Pınarer, Türkan Karakaş ve Deniz Köksal, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Sulama Birliği Başkanı Dursun Demir, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Toplantıda coğrafi işaret konusunda bilgi veren Neşe Altıntaş,

“Coğrafi işaretler bir ürünün belli bir bölgeye veya yöreye ait olduğunu, bir başka deyişle ürünün coğrafi kaynağını gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler sayesinde ürünün belli bir yöreyle coğrafi bağlantısı vurgulanarak o ürüne karşı istek ve güven hissi uyandırılmış olur. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülkeyle özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere coğrafi işaret denir”

dedi.

Toplantıda karyağdı armudunun 9 mahallede üretildiği, toplum yapısı ve havanın armudun yetişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanırken, aroması, kalitesi ve verim yüksekliğinin de buna bağlı olduğuna işaret edildi. 35 bin dekar alanın yüzde 75’inin sulanabilen durumda olduğu, sulama sisteminin yenilenmesiyle armut yetiştiriciliğinin daha önem kazanacağı kaydedilirken, bir an önce patent ve coğrafi işaret alınarak kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi konuşuldu.

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