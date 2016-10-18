Karting Şampiyonası’nda tek kadın yarışmacı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından “Cumhuriyet Kupası Karting Turnuvası” düzenlendi. 1’i kadın 42 pilotun katıldığı yarışmada her etapta 5 pilot yarıştı.

Yarışmayı düzenleyen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi Şendağ Durmaz, turnuvada tek kadın pilot olarak yarışmaya katıldı. Durmaz, “Cumhuriyet Kupası Karting Turnuvası düzenledik, yaklaşık 42 pilot yarışacak. Her seride 5 pilot yarışıyor. Her serinin birincileri finale kalıyor ve son 6 kişiden 3’ü Cumhuriyet Kupası alacak.

Bu organizasyonda Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü çok fazla destek verdi. Onun sayesinde yarışımızı yaptık. Bu turnuvayı her yıl yapmayı planlıyoruz çünkü yoğun bir talep var.

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