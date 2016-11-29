Kartalkaya’da kayak sezon 1 hafta erken açılıyor

BOLU’nun kayak merkezi Kartalkaya’da, etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kayak sezonu 1 hafta erken açılacak.

Köroğlu Dağları’nının zirvesindeki 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya’da daha önce 15 Aralık’ta açılması planlanan kayak sezonu, beklenen kar yağışı nedeniyle 8 Aralık’ta açılacak. Kayak merkezindeki otellerde sezon hazırlıkları tamamlandı. İşletmeciler, Türkiye’nin en uzun kayak pistlerine sahip Kartalkaya’da sezonu 1 hafta erken açacak olmanın sevincini yaşıyor.

Grand Kartal Otel Genel Müdürü Halit Ergül, bu hafta içinden itibaren yoğun kar yağışı beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Beklenen kar yağışı nedeniyle kayak sezonunu bir hafta öne aldık. En az 50 santimetrelik bir kar yağışı bekliyoruz. Kayak merkezinde bulunan otel işletmecileri olarak her yıl olduğu bu yıl da sezonu 15 Aralık’ta açmayı planlıyorduk fakat etkili kar yağışının olması nedeniyle bir hafta geriye çektik. Otelimizde ve pistlerimizde de tüm çalışmaları tamamladık ve sezona hazırız. Kayak tutkunları birbirinden güzel ve farklı pistlerde kayak yapmanın heyecanını yaşayacak.”

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