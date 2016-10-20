Kartal, Napoli’yi kendi evinde avladı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Beşiktaş deplasmanda Napoli’yi 3-2 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, İtalya temsilcisi Napoli’yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. San Paolo’da oynanan mücadelede ev sahibi Napoli’nin gollerini 30. dakikada Mertens ve 69. dakikada Gabbiadini atarken temsilcimiz Beşiktaş’a galibiyeti getiren gollerini 12. dakikada Adriano ve 38. ve 86. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 5 yapıp grupta ikinci sıraya yükselirken, Napoli 6 puanda lider olarak kaldı.

RİCARDO QUARESMA 50. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Napoli maçı ile 50. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Daha önce Porto’da 39, İnter’de 8 kez Şampiyonlar ligi maçı oynayan Quaresma Beşiktaş ile 2 kez Devler Arenasında oynamıştı.

Napoli maçına da ilk onbir de başlayan Ricardo Quaresma böylece 50.Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış oldu. Portekizli yıldız daha önceki 49 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.

Stat: San Paolo

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)

Napoli: Reina, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam, Jorginho (Dk. 70 Diawara), Zielinski (Dk. 82 Allan), Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne (Dk. 65 Gabbiadini)

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Necip Uysal (Dk. 90 Talisca), Hutchinson, Quaresma, Tolgay Arslan (Dk. 75 Cenk Tosun), Adriano (Dk. 70 Gökhan İnler), Aboubakar

Goller: Dk.12 Adriano, Dk. 38 ve Dk. 86 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 30 Mertens, Dk. 69 Gabbiadini (Napoli)

Sarı kartlar: Dk. 53 Maggio (Napoli), Dk. 53 Adriano, Dk. 68 Caner Erkin, Dk. 88 Aboubakar (Beşiktaş)

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