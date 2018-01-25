Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun ikinci devresinin ilk maçında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı ağır sahada iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Böyle bir deplasmanda bir puan iyi.” diye konuştu.

Yarın Altınordu ile önemli bir maça çıkacaklarını ve hazırlıklara mevcut kadroyla devam ettiklerini aktaran Kartal, “İmkanlarımız ortada, ilk günden beri bunu anlatmaya çalıştık. İmkanlar dahilinde de çok iyi bir performans ortaya koyduk ve ilk yarıyı lider tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Transfer gerektiğini Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetime bildirdiğini söyleyen Kartal, şöyle devam etti: “İmkan var da ben transfer istemiyormuşum gibi bir algı oluşturuluyor. Hangi antrenör istemez. Yasağı kaldıramıyoruz ve transfer yapamıyoruz. Kadro derinliği, takım rekabeti, kış şartları… Zor geçecek. Rotasyon yapabilmek varken transfer istemez miyim. Diyelim ki kaldırdık ama bu takımın hak edişleri, maaşları, primleri nasıl karşılanacak? Önce takımın hak edişleri verilmeli çünkü buraya bu oyuncularla gelindi.”

Sarı-lacivertli futbolculara, takımın yaşadığı sıkıntıları fırsat bilerek transfer teklifleri yapıldığına dikkati çeken Kartal, “Futbolcularımıza kimlerin teklif yaptığını gerekirse açıklarım. Paranı alamıyorsun, diyerek bu çocukların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Oyuncularımızdan biri bile parasını alamadığı için federasyona başvurmadı. Böyle karakterli bir futbolcu grubuna sahibiz.” diyerek sözlerini tamamladı.