TFF 1. Lig’de bitime iki hafta kala, şampiyonluk ve Süper Lig’e yükselme mücadelesi büyük hız kazandı.

Zirvenin iddia sahiplerinden Ankaragücü, play-off için üst sıralarda yer arayan dişli rakibi Gazişehir Gaziantepspor’u muhteşem bir futbol gösterisi sonunda 4-0’lık skorla sürklase ederek Süper Lig için umudunu yükseltti. Teknik direktör İsmail Kartal, “Geçen hafta son anlarda yediğimiz golle mutlak bir galibiyeti kaçırdığımız Ümraniyespor maçından sonra psikolojik anlamda buraya gelmek kolay değildi. Kadro derinliğine ve iyi oyunculara sahip Gazişehir takımına karşı hafta içinde çok iyi hazırlandık. Taktik olarak maç başından sonuna kadar her şey planladığımız gibi gitti. Goller bulduk. Sonuç olarak biz istediğimizi aldık. Güçlü rakibe karşı farklı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz kazandık ve şimdi rakiplerimizi bekliyoruz. Önümüzde iki tane maç var ve bu iki maçı da kazanıp rakiplerimizin bir yerde takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah her şey planladığımız gibi olur. Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu takımı herkes destekledi, herkese teşekkür ediyorum ve inşallah sonu da güzel biter.Hırslıyım, futbol anlamında kaybetmeyi göze alacak bir adam değilim. Rakiplere bakıyoruz, bir de bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz gerçekten hak ederek kazanıyoruz. Biz sezon başından beri herkesle çarpışarak, savaşarak bu puanları topladık” ifadelerini kullandı.