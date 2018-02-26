Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta müsabakasında, ligden elini ayağını çekmiş olan Gaziantepspor’u 4-0’lık skorla mağlup eden Ankaragücü’nde teknik direktör İsmail Kartal, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kadro derinliklerinin fazla olmadığını ifade ederek, “Mutlak 3 puan almak için çıkmıştık.

Dört günde bir maça çıkıyoruz. Zorunlu olarak rotasyona gittik. Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında kadro derinliği en az olan takımız. İlk yarı çok pozisyon bulamadık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle önde baskı yaptık goller geldi ve sonuçta galip geldik” dedi.

Maç sonu Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor takımına göstermiş olduğu desteğe de değinen Kartal, “Ankaragücü taraftarları, rakip takıma verdikleri destekten dolayı Türk futbolunda örnek bir davranış sergilemiştir. Bu nedenle bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza ve taraftarımıza bu 3 puan armağan olsun” şeklinde konuştu. Kartal, futbolcularının oyundaki performanslarından memnun olduğunu belirterek, “Bu oyuncularla yatıp kalkan benim. Mağlup olduğumuz maçlar da dahil tüm Türkiye Ankaragücü maçını konuşacak dedim. Maçtan sonra Fırat Aydınus bile, ‘Ben yıllardır Süper Lig’de de hakemlik yapmama rağmen bu kadar tempolu ve coşkulu bir maç çok az yönettim onun için tebrik ederim, teşekkür ederim’ diyebildi bana. Bu oyuncuları en iyi tanıyan benim. Onları benden iyi hiç kimse bilemez. Oyuncuları kaybetmek kolaydır ama biz oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak” değerlendirmesinde bulundu.