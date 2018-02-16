İki kez haberini yaptık, uyardık kaza olabilir dedik yol düzenlenmedi. Korkulan oldu ve Karşıyaka Mezarlığı 45.Cadde’de kaza meydana geldi.

Daha önce farklı zamanlarda iki kez haberini yaptığımız Karşıyaka Mezarlığı 45.Cadde’de ki yol kazaya yol açabilir haberleri dikkate alınmadı ve sonunda korkulan oldu. 45.Cadde üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yolların ıslanmasıyla gece buza çeken yollar kazaya davetiye çıkartıyor. Mezar ziyaretleri için ve bağlantı yolu olarak sıkça kullanılan Karşıyaka Mezarlığı 45. Cadde hem dar oluşu hem de biçimsiz yapısıyla sürücüleri tehlikeye atar nitelikte. Birde üstüne yolun kenarındaki kaldırımların çökmesi eklenince tehlike iki katına çıkıyor. Defalarca uyarmamıza rağmen bu yol için önlem alınmaması sonunda kazaya sebebiyet verdi.

ŞANS ESERİ YARA ALMADI

Son model otomobil 45. Cadde üzerinde çamurdan dolayı kayarak yolun dışına çıktı. Aracı yol kenarındaki ağaç uçuruma düşmekten kurtardı. Eğer yol kenarındaki ağaç olmasa kaza korkutucu boyutlara ulaşabilirdi. Sürücü bu kazadan şans eseri yaralanmadan kurtulurken, yeni aldığı aracında maddi hasar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yol için bir önlem almaması durumunda yeni kazalara da davetiye çıkaracağa benziyor.