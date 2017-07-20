Kars Valiliği; 1 milyon ödüllü PKK’lı terörist ölü ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nda yayınlanan ‘Yeşil liste’de adı yer alan ve 1 milyon lira ödüllü PKK’nın sözde Kars, Erzurum, Iğdır Bölge Sorumlusu ‘Taylan‘ kod adlı terörist Ferit Polat ölü olarak ele geçirildi.

Açıklama, Kars Valiliği tarafından yapıldı. Açıklamaya göre, 6 Temmuz 2017 günü Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa olarak Kağızman ilçesi yakınındaki Çemçe Dağları’nın Sesveren Vadisi’nde barındığı belirtilen terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Kağızman İlçesi kırsal kesimindeki hava destekli operasyonda 7 PKK’lı terörrist ölü ele geçirildi. PKK’lılar arasında ‘Yeşil liste’de ismi bulunan bölücü terör örgütünün sözde Kars, Erzurum, Iğdır 4’üncü Bölge Sorumlusu ‘Taylan’ kod adlı Ferit Polat’ın da bulunduğu tespit edildi. Adıyaman doğumlu, 30 yaşlarında ki Ferit Polat’ın yakalatılmasını sağlayanlara 1 milyon TL’ye kadar ödül verileceği duyurulmuştu.

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