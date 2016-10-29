Kars’ta kar yiyen kazların kesimi başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Kars’ta vatandaşlar yetiştirdikleri ve ekonomik kazanç sağladıkları kazları kesmeye başladı.

Kars’ın en önemli gelir kaynaklarında olan kazların kesimine kar yedikleri için başlandı. Kar yiyen kazın etinin daha lezzetli olduğuna inanılan kazların kesimden sonraki ilk aşaması da kar suyuyla yapılıyor. Kar yiyip, kar suyuyla yıkanan kazların temizlenme ve ayıklanma işlemleri de oldukça zor.

Kazın hemen hemen her bir noktasının değerlendirildiğini kaydeden işletmeciler, kazın kafasından, ayağına, kalbinden, ciğerine kadar çok faydalı bir lezzet olduğuna dikkat çektiler.

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