Kars şehir merkezinden geçen çaydan yayılan kötü kokudan rahatsız olan balıkçılar ve bölge halkı çözüm bulunmasını istedi.

Kars’ın tarihi dokusunun ortasından geçen ve kentin adını alan çaydan çevreye kötü kokular yayılması turizmcilerden sonra amatör balıkçıları da isyan ettirdi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta “ için sesimizi duyan var mı?” sloganıyla açtıkları sayfa ile örgütlenen amatör balıkçılar, ’nın üzerindeki taş köprüde buluştular. Amatör balıkçılardan Alican Tazegül, yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmesini istedi. ’nın kanalizasyon ve işletmelerin atıtkları ile tükenme noktasına geldiğini belirten Tazegül, “ tamamen ölüyor. Aynı zamanda yaşamımıza da zarar verdiğini görüyoruz. Bizler amatör balıkçılarız, ’nda artık balık kalmadı. Valimiz bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Önce ıslah edilmeli. Atıkların dökülmesi önlenmeli, arıtma tesisleri kurulmalı” diye konuştu.

Balıkçılardan Hakan Durna ise suda oynayan çocuklar için Kars Çayı’nın tehlike saçtığını vurguladı. Çayın temizlenmesini isteyen Durna, “Gelen turistler şehri geziyor. Kokudan burunlarını tutuyorlar. Memleketimiz açısından, utanılacak bir durumda. Balıklar artık yaşayamıyor, canlıların hayatı bitmiş durumda” dedi.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri