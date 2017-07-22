Kars şehir merkezinden geçen çaydan yayılan kötü kokudan rahatsız olan balıkçılar ve bölge halkı çözüm bulunmasını istedi.

Kars’ın tarihi dokusunun ortasından geçen ve kentin adını alan çaydan çevreye kötü kokular yayılması turizmcilerden sonra amatör balıkçıları da isyan ettirdi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta “Kars Çayı için sesimizi duyan var mı?” sloganıyla açtıkları sayfa ile örgütlenen amatör balıkçılar, Kars Çayı’nın üzerindeki taş köprüde buluştular. Amatör balıkçılardan Alican Tazegül, yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmesini istedi. Kars Çayı’nın kanalizasyon ve işletmelerin atıtkları ile tükenme noktasına geldiğini belirten Tazegül, “Kars Çayı tamamen ölüyor. Aynı zamanda yaşamımıza da zarar verdiğini görüyoruz. Bizler amatör balıkçılarız, Kars Çayı’nda artık balık kalmadı. Valimiz bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Önce Kars Çayı ıslah edilmeli. Atıkların dökülmesi önlenmeli, arıtma tesisleri kurulmalı” diye konuştu.

Balıkçılardan Hakan Durna ise suda oynayan çocuklar için Kars Çayı’nın tehlike saçtığını vurguladı. Çayın temizlenmesini isteyen Durna, “Gelen turistler şehri geziyor. Kokudan burunlarını tutuyorlar. Memleketimiz açısından, utanılacak bir durumda. Balıklar artık yaşayamıyor, canlıların hayatı bitmiş durumda” dedi.