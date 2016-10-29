Karnından 6.5 kilo ur çıktı

KONYA’da kilo aldığını düşünerek diyet ve spor yapmaya başlayan 23 yaşındaki Leyla Koç, kilo veremeyince muayene için gittiği hastanede yapılan kontrolde karnında 6,5 kilo ur olduğu ortaya çıktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Leyla Koç, ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

3 yıl önce kilo almaya başlayan Leyla Koç, kısa sürede 50 kilodan 55 kiloya çıkınca diyet ve spor yapmaya başladı. 3 yıl boyunca hiçbir şeyin farkında olmayan Koç, kilo vermeye başlayınca vücudunun inceldiğini ve sertleştiğini ancak karnında gerginleşme olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Konya Özel Farabi Hastanesi’ne başvuran Leyla Koç’un, yapılan muayene ve çekilen ultrasonunda karnının neredeyse tamamını kaplayan ur olduğu ortaya çıktı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu tarafından karnından 2 santimetrelik kesi açılarak laporoskopik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sonrası Leyla Koç’un karnındaki 6.5 kilo gram ağırlığındaki ur çıkarıldı.

Kilo aldığını düşünürken karnında ur çıkınca büyük şaşkınlık yaşayan Leyla Koç, şimdi çok rahatladığını söyledi.

‘ÇOK DAHA BÜYÜK OLSA DA FARK EDİLMEYEBİLİR’

Genel cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu da, ”45 dakika süren laparoskopik cerrahi yöntemiyle uru çıkarttık. Hastanın durumu iyi. Özellikle beklenmedik kilo alan, her tetkiki normal olmasına rağmen kilo veremeyen kişilerin doktora müracaat etmesi lazım. Bu ur çok hastamızda da örneğini gördüğümüz gibi çok büyük boyutlara ulaşsa dahi fark edilmeyebilir.”

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