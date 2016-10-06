Karnı burnunda toplu nikahta

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu Geleneksel Toplu Nikah Şöleni’nde imam nikahlı 43 çifte resmi nikah kıyıldı. Nikah kıyılan çiftler arasında bulunan Emircan Sagamer’in eşi Gülşah Gezginci, 9 aylık hamile olmasına rağmen gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 9’uncu Geleneksel Toplu Nikah Şöleni düzenlendi. Anakent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programda imam nikahlı 43 çift için resmi nikah kıyıldı, düğün yapıldı.

41 çiftin nikahı gün içerisinde gerçekleştirilirken, temsili olarak işitme engelli çift Esma Tuğrul (18) ve Tahir İnater (20) ile Gülnur Yiğit (18) ve Alican Sağlam (21) çiftlerinin nikahı Samsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından kıyıldı. Çiftlere Samsun Valisi İbrahim Şahin ile birlikte 9 kişi şahitlik yaptı. Çiftlere evlilik cüzdanlarını veren Vali Şahin, çeyrek altın taktı. İşitme engelli çiftin nikahı işaret dili bilen bir görevli yardımıyla kıyıldı.

Pasta kesiminin ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Törenin ardından çoğunluğu Roman vatandaşlarından oluşan gelin ve damatlar davetlilerle birlikte Roman müzikleriyle dans etti. Törende konuşma yapan Vali Şahin, gençlerden mutlaka eğitimlerini tamamlamalarını isteyerek “Evlilik yaşına gelince, erken evlilik yok. Buna bundan böyle dikkat edeceğiz.

Erken yaşta evliliği bir şekilde önlememiz gerekiyor. Siz anne ve babalara çok büyük görev düşüyor. Gençlerimiz okullarını bitirsinler. Sizler de onların okuması ile ilgili fırsat tanıyın. Okuyalım ki; eğitim düzeyimiz yükselsin, refah düzeyimiz yükselsin, hayat standardımız artsın” dedi.

Nikahları kıyılan çiftlere Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından birer çeyrek altın, televizyon, çekyat ve halı hediye edildi.

9 AYLIK HAMİLE KADIN GELİNLİK GİYDİ

Nikahı kıyılan çiftler arasında bulunan Emircan Sagamer (18 ) ve 9 aylık hamile olan Gülşah Gezginci (17) çifti büyük mutluluk yaşadı. Bir yıldır imam nikahlı olarak yaşadıklarını yaşlarının küçük olması nedeniyle resmi nikah kıyamadıklarını söyleyen Emircan Sagamer, “Eşim 9 aylık hamile, kız babası olacağım Allah nasip ederse, çok mutluyum. Bugün nikahımızda kıyıldı çok sevinçliyim” dedi. Gülşah Gezginci de, “9 aylık hamileyim ama gelinlik giyebildim. Bunun için ayrıca çok mutluyum. Eşimli resmi nikahımızda kıyıldı çok sevinç doluyum” diye konuştu.

4 yıldır imam nikahlı olarak yaşayan 1 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan Bahar Desteci (19) ve Muhammet Özgezen (21) çifti de resmi nikah kıydırdı. Muhammet Özgezen, “Eşimin yaşının küçük olması nedeniyle resmi nikah kıydırmamıştık. Şimdi resmi nikahımızı yaptık. Çok mutluyuz. 1.5 yaşında bir oğlumuz var, ikinci evladımıza eşim hamile. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Bahar Desteci de resmi nikahlarının yapılması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

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