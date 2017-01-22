Karneni getir kitabı seç

Park Bornova Outlet Center, karnesini getiren tüm çocuklara tatil kitabı hediye ederek, her haftasonu eğlenceli ve öğretici aktivitelerle çocuklara ve ailelerine keyifli bir tatil armağan ediyor.

Park Bornova Outlet Center yarıyıl tatilinde de çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenleyerek çocukların ve ailelerin keyifli bir tatil geçirmesine katkıda bulunuyor.

Karnesini getiren 6-12 yaş grubundaki tüm çocuklara tatil kitabı hediye eden Park Bornova Outlet Center, çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun kitaplardan oluşan bir kütüphane oluşturdu.

Karnesini getiren çocuklar bu kütüphaneden istediği kitabı kendileri seçiyor.

20 Ocak’ta başlayan etkinlik kütüphanede kitap stokları tükeninceye kadar devam edecek. Park Bornova’da uzman eğitmenler denetiminde 20,21,22, 27 ve 28 Ocak günlerinde düzenlenen eğitici ve öğretici aynı zamanda da eğlenceli etkinliklerde çocuklar sanat kili, kağıt telkari, origami penguen yapım, tangram akıl oyunları, kardanadam çerçeve, ebru çalışması, bere-eldiven süsleme, mutlu yemekler çalışması etkinliklerine katılacaklar.

Tüm malzemelerin Park Bornova Outlet Center tarafından temin edildiği ücretsiz etkinliklerde çocuklar eğlenerek öğrenecekler.

Park Bornova Outlet Center Genel Koordinatörü Aysel Öztezel, etkinliklere tüm öğrencilerin ve ailelerin davetli olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmesine katkıda bulunmak istedik. Tüm İzmirlileri etkinliklerimize bekliyoruz. Bu tatili de hep birlikte keyifle yaşayalım” dedi.

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