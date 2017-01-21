Karne heyecanı

Başkentli 1 milyona yakın öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Takdir belgesi getiren öğrencilerden Defne Ceren ve teşekkür alan Tuana Çelik heyecanlı olduklarını takdir ve teşekkür belgesi almanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Tatilimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz bol bol kitap okuyarak ikinci yarıyıla daha hazırlanmış ve zinde şekilde başlayacağız dediler
ÖğrencÖğretmeni Sevgi Koçhan’da öğrencilerimizin başarısı bizim başarımız. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz dedi.
Ankara’da tatile giren yaklaşık öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ilk zili 6 Şubat Pazartesi günü çalacak. İkinci yarıyıl ise 9 Haziran’da sona erecek.
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