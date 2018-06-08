2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne günü heyecanı yaşadı.

Karne gününde Tevfik Ünsal İlkokulundaki öğrencilerin karnelerini Ankara Valisi Ercan Topaca dağıttı.

Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği ve yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili başladı. Tatilin başlamasıyla öğrenciler de veliler de bir oh çekti. Öğrenciler karne günü erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı.

Bu bağlamda 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Keçiören ilçesindeki Tevfik Ünsal İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı katıldı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak anlamında, ülkemizin geleceğini iyi yetişmiş bir nesle emanet etmek anlamında, eğitim öğretimle ilgili çok kapsamlı değişiklikler yapılıyor. Bu anlamda Ankara ilimizde de 2017 yılında bir yatırım seferberliği başlattık. 356 okul ve yaklaşık 11 bin derslik yapıyoruz. Şu an itibarıyla bunların önemli bir kısmının inşaatı başladı. Çocuklarımız için tertemiz, pırıl pırıl, her türlü teknik imkanı olan okulları hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Tatilin tadını çıkarın

Vali Topaca, “Bu yaz dönemini en güzel şekilde geçireceğinizden hiç şüphem yok. Dinlenin, eğlenin, tatil yapın, gezin, dolaşın, inceleyin, etrafınızda neler olup bitiyor onları dikkatli bir şekilde izleyin. Ama aynı zamanda bu yaz dönemini de dolu dolu geçirmenizi istiyoruz.

Eğlenme ile birlikte kitap okuma alışkanlığı da kazanmanızı istiyoruz. Sizi geliştirecek en az 3-4 kitap okuyun. Artık o eski, şu an kısmen uygulanan bu test ve sınav stresini yaşamayacaksınız. Biz daha çok okuyan, daha çok inceleyen ve kendine güveni tam olan öğrenciler istiyoruz. Bunun için yapabileceğiniz en güzel şey okumaktır” diye konuştu.

18 Milyon öğrenci karne aldı

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, orta-öğretimde 5 milyon 849 bin 970 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, bugün karnelerini aldı.

Konuşmaların ardından Vali Topaca ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından okulun 1’inci sınıf öğrencilerine karneleri verildi. Ankara’da 967 bin öğrencinin karne aldığı öğrenildi.

Yeni dönemin ilk zili 17 Eylül’de çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan tarihlere göre , yeni dönemin ilk zili 17 Eylül’de çalacak.2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, orta-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018’de yapılacak.