RESİMLERİ 10 ÖĞRENCİ HAZIRLADI

Ulucanlar cezaevi sanat merkezi sanatın merkezi olmaya devam ediyor. Ressam Yasemin Karslıoğlu ve öğrencilerinin düzenlediği “Karma Resim Sergisi” ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Merkezi sanatçıları ve sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Ressam Yasemin Karslıoğlu ve yetiştirdiği 10 öğrencinin hazırladığı “ Karma Resim Sergisi” bugün sona eriyor.

Ressam Yasemin Karslıoğlu resmin bir çok değişkenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu dile getiriyor.

RASTLANTILAR SANATI OLUŞTURUYOR

Karslıoğlu, “Ben yaptığım eserlerde değişik doku, sanat görüşü, ışık aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan sanat anlayışını benimsedim

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduk dan sonra, Resim çalışmalarına Ankara’da çeşitli sanat merkezlerinde devam ettim.

Kendimi geliştirmek adına değerli hocalardan desen ve yağlıboya dersleri aldım. Uzun yıllardır butik tarzı atölyesinde yağlı boya resim çalışmalarını devam ettirdim” dedi.

Ressam Karslıoğlu; “Ben yaptığım eserlerde değişik doku, sanat görüşü, ışık aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan sanat anlayışını benimsedim. Sanat hayatımda yılların birikimi ile gitgide netleşen bir düşünce anlayışımı tuvaline aktardım”

BİRÇOK ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

Karslıoğlu; sanat hayatımda kendimle beraber birçok da öğrenci yetiştirdim diyerek şu ifadeleri kullandı; “Uzunca bir süredir, ders verdiğim öğrencilerine temel öğreti maddesi olarak desen ve renkler,(ışık-gölge) tekniğini ele aldım.

Çünkü bana göre resim sanatında yetenek kadar eğitimde çok önemlidir. Sanat hayatımda kişilerin yaptıklarını rastlantısal biçimde birleştirerek farklı teknik, üslup, malzeme bakımından açık bir tarzla yaklaşarak farklı bir şeyler yapmaya özen gösterdim” ifadelerinde bulundu.

Karslıoğlu; “Özellikle çocuklara resim eğitimi verilmesini öneriyorum. Çünkü resim yapmak çocukların ufkunu geliştirir ve hayal güçleri gelişir. Ayrıca çocukları bilgisayardan kurtarır ve onları kötü alışkanlıklardan korur.

Resim sanatı çocuklara doğayı, hayvanları ve insanları sevdirir. Resim sanatı ile suç oranı bile azaltılır hapishanelerde şu an da resim kursları veriliyor. Mahkûmlara daha önce yaptıkları hataları tekrarlamamak için resim dersleri veriyorlar” diyerek resim sanatının toplumsal olarak da insanlara katkı sağladığını söyledi.

Karslıoğlu, Resimle beraber küçük öğrencilerin hayata daha farklı baktığını belirtirken sanatla ilgilenen öğrencilerin derslerinde de başarılı olduklarını ve çocukların ufkunu açarak daha yaratıcı ve topluma faydalı bireyler olduğuna dikkat çekti.

Ressam Karslıoğlu; “Öğrencilerimiz için resim yapmak artık hobi olmaktan öte bir aşka dönüştü. Öğrencilerimizin yaşı kaç olursa olsun hayatlarında olumlu etkiler olmaya başladı.

Resim artık onlarında hayatlarının vaz geçilmez bir parçası oldu ve hatta şunu söyleyebilirim resim yapmak psikolojik olarak olumlu etkiler yarattığından sağlık problemi olan öğrencilerimizin sağlıklarında olumlu gelişmeler olmaya başladı ”diyerek resim sanatının insanlar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

YURTİÇİ, YURTDIŞI SERGİLER

Kişisel olarak bu güne kadar yurt içinde ve dışında altı sergim oldu. Bu sergiler şu şekilde; Anamur Kültür Merkezi Sergi Salonu, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Ankara ANKÜSEV Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Arnella Sanat Merkezi, Brüksel/BELÇİKA Yunus Emre Kültür Enstitüsü gibi merkezlerde eserlerim sergilendi.

Sanat hayatımda bu güne kadar toplamda sekiz karma sergiye katıldım. Yurt içinde özel ve resmi kurumlarda çok sayıda koleksiyon eserlerim bulunmakta” dedi.

Ressam Yasemin Karslıoğlu; “Sanata başladığım günden bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirdim. Ulucanlar cezaevi sanat merkezi gerçekleştirilen resim sergisi 6 Nİsan-12 Nisan arasında açık olup, 10 öğrencimin 150 adet yağlı boya resimleri bulunmaktadır.”