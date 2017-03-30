MUŞ İl Özel İdaresi’nin Kurtik Dağı’nda başlattığı yol açma çalışmasına katılan ekipler, öğle vakti kar üzerinde mangal yapıyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Çavuş Tepe’de çalışmaları aralıksız sürdüren karla mücadele ekipleri, öğlen yemeğini mangal yaparak keyfe dönüştürüyor. Yaklaşık 3 metre kar kalınlığının bulunduğu bölgede yol açma çalışması yapan ekipler mangalda ızgara yaparken “Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olmalı. Çünkü bu zorlu mücadeleyi aşmamız lazım. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Bunun için yemeğimizi pikniğe dönüştürüp biraz olsun ortamı değiştiriyoruz” dediler.

Muş’un Kurtik dağı çevresindeki Alaniçi, Üçevler, Ağıllı Cevizlidere, Ekindüzü, Ilıca, İnardı, Kayalısu köy yollarında karla mücadelesi yaptıklarını söyleyen Özel İdare Ekip Şefi Hakan Çolak, “Çalışmalarımız 15 gündür devam ediyor. Batı’da denize girilirken, biz hala karla mücadele ediyoruz. Ekipteki arkadaşlar da yemek molalarında mangal yakarak ortamdan biraz olsun uzaklaşıyorlar. Semaverde de çay yapıp soğukla mücadele ediyorlar” diye konuştu.

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