Karla mücadele ekipleri görev başında

Altındağ’a kar yağdı, bölgede ne yollar kapandı ne de ulaşım aksadı. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 100 personel, 4 kar küreme ve tuzlama aracı, 4 küçük ölçekli kepçe (JCB), 3 greyder ve 3 tuz ekibiyle Altındağ’ın yollarını karış karış temizleyen ekipler, ulaşımı en elverişli hale getirdi.

60 kişilik bir ekip ise tretuvarları temizleyerek kayma, düşme gibi muhtemel tehlikelerin önüne geçti.

Çalışmalar Altındağ’ın her yerinde…

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 24 saat görev başında…

Dün gece boyunca yağan kar sonrası anında harekete geçen ekipler, bölgede özverili bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Altındağ’ın tamamını kapsayan çalışmalarda özellikle toplu taşıma yol güzergâhlarını, okul çevrelerini, köy yollarını ve rampaları kardan arındırırken tuzlama yapmayı da ihmal etmedi. Altındağ Belediyesi’nin çalışmaları vatandaştan tam not aldı.

“İlçede kapalı yol yok.”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, dün gece başlayan yoğun kar yağışının ilçede bazı noktaları olumsuz etkilediğini belirterek, bu duruma hızla önlem aldıklarını söyledi. Karla birlikte hemen harekete geçtiklerinin altını çizen Başkan Tiryaki, ekiplerin halen bölgede çalıştığını dile getirdi.

Başkan Tiryaki, amaçlarının ulaşımı daha kolay bir hale getirmek olduğunu vurguladı ve ilçede kapalı yol bulunmadığına dikkat çekti. Tuzlama çalışmalarıyla da olası trafik kazalarının önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Tiryaki, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...