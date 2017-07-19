Ankara Büyükşehir Belediyesi Planet Aile Yaşam Merkezi’nin minik karateci sporcularından oluşan “Güneşin Çekirgeleri” takımı, katıldıkları, ““15 Temmuz Şehitlerini Anma Karate Ankara İl Şampiyonası” ile “Open Kulüpler Arası Minik, Yıldız, Ümit Karate Festivali’ nde büyük başarı elde ettiler.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Open Kulüpler Arası Minik, Yıldız, Ümit Karate Festivali”ne, 19 sporcu ile katılan Planet Aile Yaşam Merkezi, toplamda 25 madalya alarak festivale damga vurdu.

İstanbul Halkalı Spor Salonu’nda, gerçekleştirilen müsabakalarda minik sporcular; Takım Kata, Takım Kumite, Ferdi Kata, Ferdi Kumite olmak üzere 4 farklı dalda yarıştı. 30 farklı kulübün katıldığı “Open Kulüpler Arası Minik, Yıldız, Ümit Karate Festivali”nde Planet Aile Yaşam Merkezi’nin sporcuları; 9 birincilik, 10 ikincilik, 6 da üçüncülük olmak üzere toplamda 25 madalya ve 9 kupa alarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce, 15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıl dönümünde düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma Karate Ankara İl Şampiyonası’’nda da “Güneşin Çekirgeleri” takımı, çeşitli kategori ve branşlarda toplam 9 madalya ve 3 kupa kazandı.

Mamak Spor Kulübü’nde düzenlenen ve çetin müsabakaların yaşandığı şampiyonaya, 18 kulüpten yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ni, temsilen Serap Cengiz’in antrenörlüğünde “Açık Siklet Takım Komite ve Takım Kata” kategorisinde şampiyonaya katılan Planet Aile Yaşam Merkezi’nin Güneşin Çekirgeleri takımı, 2003 doğumlular yarışında “Bayan Komite Takı” “Bayan Kata” takımı üçüncülük, 2003 doğumlular, “Erkekler Takım Kata” takımı da ikincilik alarak şampiyonanın başarılı kulüpleri arasında yerlerini aldılar.

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