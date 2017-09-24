Dumlupınar İlkokulu öğrencileri savunma sanatlarında ışık saçıyor. Okulda Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılan savunma sanatları kursu, başarılı öğrencilerin yetişmesini sağlıyor ancak maddi imkansızlıklar minik sporcuların önünü kesiyor.

Dumlupınar İlkokulu miniklerin sosyalleşmesine, özgüven kazanmasına bünyesinde yer alan savunma sanatları aracılığıyla sağlıyor. Açılan kursta tekvando, kick boks, muaythai gibi savunma sanatlarına yer verilirken tekvando ve kick boks alanlarında ise sayısız madalya kazanılmış. Okulda savunma sanatlarının yanı sıra öğrencilerin sosyalleşmesi adına satranç ve akıl oyunları kursları da yer alıyor.

Minik sporcuların hocası siyah kuşak milli sporcu Cevdet Subaşı tekvando ve kick boks gibi dallarda madalya kazandıklarını dile getirdi. Subaşı, ” İlçe genelinde ve Türkiye genelinde başarılar elde ettik. Hem akademik anlamda hem de spor boyutunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz öğrencilerimizin bir yerlere gelmesini istiyoruz” dedi.

MADDİ YETERSİZLİK ÖNLERİNİ KESİYOR

Subaşı, ” Burada açtığımız kurs Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılıyor. Öğrencilerimizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Spor yapmak isteyen bütün öğrencilere kapımız açık. Kursumuzdan oldukça başarılı öğrenciler yetişti. Bir kısmı bünyemizde devam ediyor, bir kısmı ise mezun oldu. Kurs olarak en büyük sıkıntımız maddi yetersizlikler. Burada turnuvalara katılan birçok öğrencimiz başarı elde etti ama maddi olanak sağlanamadığı için ilerleyemediler. Türkiye belki de sırf bu maddi zorluklardan dolayı önemli sporcularını yitirdi ” ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden Subaşı, ” Devletin mutlak suretle imkan sağlaması gerekiyor. Türk sporcu yetişmiyor deniliyor, sporcunun yetişmemesi çok doğal çünkü yeterli destek sağlanmıyor. Çoğu okul yönetimi maddi külfet yaratacak korkusuyla bünyelerinde böyle kursların açılmasını istemiyor. Destek sağlanması için devletin gerekli organlarına başvurularda bulunduk ancak oradan çıkan sonuç, iş spora gelene kadar bir sürü eksiğimiz var önce onları halledelim oluyor. Burada yaptığımız, yapmaya çalıştığımız her iş kendi imkanlarımızla, ailelerin destekleriyle gerçekleştirdiklerimiz, gücümüzün yetmediği yerde maalesef kalıyoruz.”

ÇOCUKLAR SOSYALLEŞİYOR

Çocukların bunun gibi kurslara katılmasıyla sosyalleştiğini ifade eden Subaşı, ” Çocuklarımız büyüme çağında bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunarak sosyalleşiyorlar. Hem yeni arkadaşlıklar kazanıp hem de özgüven kazanıyorlar. Gördüğünüz çocuklar 8-9-10 yaşında ama hepsi şuan gidip bir kursta hocalık yapabilecek özgüvene sahip. Eğer bu kursa katılmamış olsalardı yaşıtları gibi parklarda, bilgisayar başında vakit geçireceklerdi ancak bu çocuklara artık bu faaliyetler yetmez hep daha fazlalarını isterler. Çünkü bir kez başarının tadını aldılar, ben bunu yapabilirimi gördüler o yüzden artık hep daha fazlasını isteyecekler ” Subaşı, ” Spor haricinde çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak amacıyla ailelerimizin de desteği sayesinde çocuklara psikolojik desteklerde de bulunuyoruz. Buraya farklı alanlardan birçok eğitmen gelerek sporcularımızın fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal, psikolojik gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Örnek verecek olursak kursa gelen bir öğrencimizin kan korkusu vardı. Buraya gelen psikologlar sayesinde bu korkusunu yenmeyi başardı” dedi.

OKUL TAM GÜN EĞİTİME HAZIR

Öte yandan Dumlupınar İlkokulu tam gün eğitime geçen okullar arasında yer alıyor. Tam gün eğitime geçmesine rağmen sınıf mevcutları 30’u geçmiyor. Daha önce yarım gün olan okulun öğrencileri bu geçiş sürecinde zorluklar yaşasa da yeni sisteme alışılacağı konusunda herkes hemfikir. Keçiören’de çoğu ilkokul tam gün eğitime geçerken genel olarak sınıf mevcutları 30’un üstüne çıkmıyor. Yeni sisteme henüz alışamayan öğrenciler ve veliler ise 2017-2018 eğitim öğretim yılına henüz alışabilmiş değil.

Velilerin ortak sıkıntısı ise çocuklarının tam gün eğitime geçmesiyle dersten çıkış saatlerinin ters bir vakte gelmesi. Çocuklarının iyi eğitim alabilmesi için gereken neyse onu destekleyeceklerini belirten veliler saatler kendilerini zorlasa bile mecburen katlanacaklarını sözlerine eklediler.

Okulun belirli eksiklikleri var. Eksiklikler okul aile birliğiyle koordineli bir biçimde oluşturdukları sistemle problemlerini çözmeye çalışıyor.

Öte yandan Dumlupınar İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Kalite Etiketi olan eTwinning’i, gerçekleştirdikleri proje neticesinde kazandı.

eTwinning nedir, gereklilikleri nelerdir?

Söz konusu gereklilikler şunlardır:

1. Projenin ortak amaçları ve ortak bir planı olmalıdır.

2. Proje, bitirilmiş ya da en son aşamasında olmalıdır.

3. Başvuran öğretmenin, projeye önemli bir katkıda bulunmuş olması gerekir.

4. Belirli ölçüde iş birliği yapılmış olmalıdır.

5. Proje sonuçlarının görünür olması gerekir.

Bu 5 gereklilik karşılandıktan sonra, proje gerekli olan altı kritere göre değerlendirilir.

Bu kriterler nelerdir? Bir proje, genel olarak, aşağıda belirtilen alanlarda mükemmelliğe ulaşmış olmalıdır:

1. Pedagojik Yenilikçilik

2. Müfredat ile Entegrasyon

3. Ortak okullar arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi

4. Ortak Okullar arasında İşbirliği

5. Teknoloji Kullanımı

6. Sonuçlar, etkileri ve dökümantasyon