Mamak Belediyesi, “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla ilçedeki yetim ve öksüz çocukları iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Her yıl Ramazan Ayı’nda düzenlenen “Kardeşlik iftarı” Saimekadın Meriç Tesisleri’nde gerçekleşti. Aileleriyle birlikte kardeşlik iftarına katılan 550 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık hediyeleri verildi.

Erken gelen bayram sevinci

Çocuklara bayram sevincini yaşatan iftar programına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Adayları Fahri Usta ve Fatma Öncü, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, salonda bulunan tüm masaları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet etti, bayramlık hediyelerini verdi.

Sahip Çıkalım

Ramazan Ayı’nın güzellikleriyle gönüllerin ve sofraların birleştiğini belirten Mamak Kaymakamı Ziya Polat birlik ve beraberlik mesajı verdi. Polat, “Bir ve beraber olarak daha çok çalışacağız, daha bilgili, daha donanımlı ve daha güçlü olacağız ki hem kendi yetimlerimize hem de dünya yetimlerine sahip çıkalım” dedi.

Yetim gülerse dünya güler

Yetim ve öksüzlere sahip çıkmak, onların Ramazan neşelerine ortak olmak amacı ile kardeşlik iftarını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akgül, “Bugün bizim için çok özel ve değerli olan kardeşlerimizle birlikte iftar yapalım istedik. Gerek annesi gerekse babasını yitirmiş çocuklarımızla bu özel günü dolu dolu yaşamak istedik. Onlarla iftarımızı açtık. Onların gönüllerine umut olmak istedik. Unutmamalı ki yetim gülerse dünya güler. Davetimize bizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için, iftar soframızı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.