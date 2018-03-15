BATMAN İMKB Belde Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, kardeş okul olarak seçtikleri Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyündeki ilkokula kütüphane yapılması için valilik bünyesindeki Açık Kapı Birimi’ne başvurdu. Başvurunun ardından köy okulunda 3 bin kitaplı kütüphane oluşturuldu.

İMKB Belde Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kardeş okulları Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyü ilkokuluna kütüphane kazandırmak için Batman Valiliği bünyesindeki Açık Kapı Birimi’ne başvuruda bulundu. Vali Ahmet Deniz’in öncülüğünü yaptığı ‘Batman her yerde okuyor’ kampanyası kapsamında, kütüphane yaptırmak isteyen öğrenci ve öğretmenlere, Açık Kapı Birimi’nden destek geldi. Birim sorumluları harekete geçerek, Sapanlı İlkokulu’na 3 bin kitaplı kütüphane kazandırdı.

Açık Kapı Birimi Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Hüseyin Berken Binay, okulda zengin bir kütüphane oluşturduklarını belirterek, “Valimiz Ahmet Deniz’in talimatları çerçevesinde, kamu kurumlarından 1000 kitap temin edildi. İMKB Belde Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ise 2 bine yakın kitap toplamış, gerekli mobilyalar temin edilmiş ve neticesinde 3 bin kitaptan oluşan zengin bir köy kütüphanesi kuruldu” dedi.

Açık Kapı Birimi çalışanları ve okul öğrencileri, kütüphanenin açılışını da birlikte yaptı. Birim Koordinatörü Binay, valilikçe öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiğini ifade ederek, “Okulda okuyan öğrencilerin tümüne valilikçe kıyafet, ayakkabı, açılış programı için yemek ve çeşitli hediyeler götürüldü. Batman Belediyesi 500 kitap ve spor malzemeleri hediye ederek büyük destek verdi. Gercüş Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Açık Kapı Birimi görevlileri, İMKB Belde Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle beraber kütüphanenin açılışını yaptık. Sapanlı köyü öğrencilerinin gözlerindeki mutluluk ve heyecan yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Kitapla yetişen nesiller başarı dolu, geleceklerini kitaplardan edindikleri tecrübelerle inşa eden, iyi bir geleceğe doğru koşan insanlar olacaktır” diye konuştu.