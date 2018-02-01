Kardemir Karabükspor, transferin sona ermesine saatler kala defans oyuncusu Özgür Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Devre arasında maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırıp yaptığı transferlerle adeta yeni bir kadro oluşturan Kardemir Karabükspor’un son transferi Akın Çorap Giresunspor’un defans oyuncusu 32 yaşındaki Özgür Yılmaz oldu.

Kulüp binasına gelen Özgür Yılmaz, transferin sona ermesine saatler kala 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Özgür Yılmaz, “Transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

Ligden düşmemek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi her kesin bilmesini isterim” dedi.