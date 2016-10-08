Karatecilerin hedefi dünya şampiyonluğu

25-30 Ekim tarihleri arasında Avusturya’da düzenlenecek ‘Büyükler Dünya Karate Şampiyonası’ için kampa giren erkek milli takımı, genel klasmanda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Avusturya’nın Linz kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Erkek Karate Milli Takımı, gözünü zirveye dikti. İki yıl önce Bremen’de düzenlenen şampiyonayı üç madalya ile tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip bu kez madalya sayısını artırmak ve genel klasmanda ilk sırayı almak istiyor.

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Wish More Hotel’de kamp çalışmalarına devam eden Karate Milli Takımı, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Büyük Erkekler Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, “Hedefimiz, Avusturya’da yapılacak Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nda takım halinde zirveye çıkmak” açıklamalarında bulundu.

Yıl içerisinde birçok önemli turnuvada yer aldıklarını belirten Murat Delihasan, “Şampiyonaya çok az bir zaman kaldı. Her şey şu an çok iyi görünüyor. Günde çift idmanla yolumuza devam ediyoruz. Avusturya’ya hazır bir şekilde gideceğiz. Fizik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlarımız sona erdi. Şimdi tamamen teknik ağırlıklı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya sayımızı, altın sayımızı daha da geliştirmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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