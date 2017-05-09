Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Olimpiyatlara şimdiden hazırız"

Kocaeli’de 4-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Karate Milli Takımı 14 madalya kazanırken ülkeler sıralamasında da Türkiye’yi zirveye taşıdı.

Türkiye’ye şampiyona tarihinde en fazla madalyayı kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “16 kategorinin 14’ünde madalya kazanmamız Avrupa’nın en iyisi olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu.

Bizleri destekleyen tüm halkımıza teşekkür ediyor ve bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz” diye konuştu. Milli Takım’ın Kocaeli’de elde ettiği sonuçların olimpiyat oyunları açısından umut verici olduğunu vurgulayan Delihasan, “Genç ve tecrübeli bir kadromuz var.

Biz hem gençlerden hem tecrübelilerden bir takım ortaya çıkardık. Olimpiyat hazırlıklarına başladığımız bu dönemde gençlerimizin başarıları bizleri mutlu etti. Altyapı ve gençlere yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şampiyona öncesi aylarca kamp yaptıklarını hatırlatan Başkan Delihasan, “Emeklerimizin karşılığını nihayet aldık. Organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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