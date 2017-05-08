1948 yılında İlkokula başlamıştım… Okumayı söker sökmez de, evde bulduğum Küçük Ali’nin kaleminden çıkmış Karagöz oyunları kitaplarını okumaya kaptırmıştım kendimi…

Sevgili annem hemen fark etmişti bunu tabii ki… Okumamın faydalı olacağını düşündüğü türden, bol bol kitap almaya başladı…

O yıllarda bana da yaşıtlarıma da “asla ulaşılamayacak” gibi gelen tek şey 2000 yılıydı… Hiç birimiz “o kadar çok yaşayabileceğine” inanmıyordu nedense…

Yanılmışız…

Yalnızca yüzyılın değişmesine değil, bin yılın değişmesine tanık olduk çoğumuz… O yeni binyılda yaşıyoruz artık, 17 yıldır…

..Ve ben şimdi “keşke haklı çıksaydık da, günümüz dünyasını göremeseydik” diye düşünüyorum…

Farkındayım, buram buram karamsarlık fışkıran bir laf bu… Ama isterseniz şeyle bir çevrenize bakın önce… Ya da en iyisi ben biraz yardımcı olayım size…

Benim ilkokula gittiğim yıllarda yaklaşık 2 miyar kişi yaşıyordu dünyada… Bugün 7,5 milyara ulaştık… Üstelik dağılım da acayip… Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya’nın toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 47’sini oluşturuyor…

Uzaydaki milyarca benzeri gibi, yalnızca bir gezegen olan ve adına “yerküre” dediğimiz dünyamız, artık bu yükü kaldıramıyor…

İnsanlar olarak, güya “düzgün bir sistem olsun” yarattığımız kurallar bir işe yaramadı… Her gün bir yığın insan açlıktan, susuzluktan ve savaşlardan ölüyor… Giderek artan huzursuzluk, şimdiye kadar keyfi yerinde olan bölgelere de “terör” olarak sıçradı ve hiç kimse kendini güvende hissetmiyor…

Bir büyük kavganın tüm belirtileri var ufukta…

Bunların en tehlikelisi, dünyayı üstündeki bütün canlılarla beraber yok edebilecek nükleer güce sahip bazı ülkelerin başına geçmeyi becermiş “dengesiz” tipler… En tehlikeli olan 2 tanesi de, “karşılıklı atışmayı iyece abartan” ABD ve Kuzey Kore başkanları…

Amerikalılar, kendi başlarına açtıkları Trump belasına karşı önlem almak peşinde… 2 Demokrat Partili senatör, Başkan’ın “nükleer silahlarla ilk saldırıyı yapma” yetkisini elinden almak için kanun teklifi hazırladı ve ülke çapında yarım milyon seçmenden imza desteği aldı… Teklife göre, dış bir gücün saldırısı olmadan başkanın nükleer silahları kullanmasına izin olmayacak, öncelikle Kongre tarafından o ülkeye savaş ilan edilmesi gerekecek…

Ne yazık ki, bu tip bir kısıtlama Kuzey Koreli Başkan için söz konusu bile olamayacak…

Amerikalı, Koreliler ve o coğrafyada yaşayıp da, kendi nükleer gücü olan tüm devletlerin vatandaşları beklemede… Bakalım ne olacak..?

Sakın “Türkiye bu bölgenin dışında… Yesinler birbirlerini…” diye düşünmeyin…

Kaynayan başka bir coğrafyada ve etrafımız nükleer silaha sahip ülkelerle çevrili yaşadığımızı unutursak, emin olun birileri hatırlatır bize..!

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