“Karanlık havalardan etkilenmemek için erken yatın kafeinden uzak durun”

Kış aylarında gün ışığının azalmasıyla uyku halinin arttığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, “Gün içinde zinde olabilmek için akşamları erkenden yatın, kafeinli içeceklerden uzak durun” dedi.

Erkenden kararan havalar, yağmur ve soğuk vücudun biyoritmini de olumsuz etkiliyor. Uyku hormonu melatoninin gün ışığıyla birlikte kaybolduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, “Havalar geç saatte aydınlandığından kortizol ve seratonin hormonlarının yükselmesiyle uyanıyoruz.Hava aydınlanmamasına rağmen zorunluluktan uyanıyoruz. Ancak vücudumuz uyanmıyor. Melatonin hormonunun vücuttan uzaklaşmaması uyku halini beraberinde getiriyor. Bu durum gün içinde konsantrasyon güçlüğüne sebep oluyor” dedi.

“TRAFİKTE DAHA ÇOK RİSK ALTIDAYIZ”

Uzm. Dr. Özgür Mollaoğlu, kişinin uyanıklık halini sağlayamadığında yaşayacağı problemleri şöyle sıraladı:

“En önemli olay melatonin hormonuyla gün aydınlandığında ortaya çıkan ve uyanıklığı sağlayan hormonların arasında geçiş dönemi. Bu bedenin gerçek uyanıklık halidir. Bunu sağlayamadığımız zaman bu gün içinde yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, dikkatsizlik yaşarsınız. Özellikle sabahları insanların trafikte daha tehlikeli ve riskli araç kullandıklarını görüyorum. Karanlığa bir de kötü hava koşulları eklenince bu birtakım riskler doğuruyor. Bu bütün toplumun sorunlarına neden oluyor. Küçücük çocuklar özellikle sabah ilk derslerde verimli olamıyorlar. Uyanıklık halini bir türlü geçemiyorlar, konsantre olamıyorlar.”

“D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT”

Gün ışığından yararlanamayan vücutta D vitamini kaybı yaşandığını belirten Uzm. Dr. Mollaoğlu, “D vitamini sadece gün ışığıyla aktive olan bir vitamin. Fazlası zararlı olduğundan vücudunuzdaki D vitamini oranını ölçtürerek takviye kullanmalısınız. D vitamininin insülin direnci, tansiyon, kalp hastalıkları özellikle kış aylarında vücut direncimizi yüksek tutmak açısından bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiği yönünde somut bilgiler var. Bu açıdan D vitamini almak gerekir. Ama ölçüm yapmadan almamalısınız” diye konuştu.

“GÜNE BAŞLARKEN KAHVALTIYI ATLAMAYIN”

Uzm. Dr. Mollaoğlu, gün ışığı yetersizliğinin vücutta ve psikolojide yarattığı olumsuzluklara karşı, kişinin gün içinde alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Akşamları erken bir saatte yatmaya çalışalım. Uykumuzu etkileyecek kafeinli içeceklerden akşam 5’ten sonra uzak durmamızda fayda var. Yemeklerimizi daha erken saatlerde ve hafif tüketebiliriz. Özellikle sebze yemeklerine salatalara ağırlık verebiliriz. Başımızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyabileceğimiz ortamı kendimize hazırlamak durumundayız. Sabahları kalkarken de acele koştura koştura değil de biraz daha keyifli kalkmak için sabah evden çıkış sürecine biraz zaman tanımak gerekir. Kahvaltıyı muhakkak yapmamız gerekiyor. İyi ve sağlıklı bir kahvaltı bütün günü daha iyi geçirmemizi sağlayacaktır. İnsanlar uyumak için kahvaltıyı atlayabiliyorlar. Bunları düzenlemek gerekir. Bunları yaparsak günü daha konsantre, işimizi daha yoğunlaşmış şekilde geçirebiliriz. Çocuklar okulda derslerini daha dikkatli şekilde dinleyebilir. Sigara, alkol kullanımı, kahve tüketimine dikkat ettiğimiz takdirde bu dönemi sağlıklı geçiririz.”