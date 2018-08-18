Ankara’nın Çubuk ilçesinin simgesi konumundaki Kavak ve Yıldırım dağlarının eteğindeki tabiat parkı Karagöl, doğaseverlerin ve kampçıların uğrak yeri oldu.

Ağustos ayının ortasında bile serin havasıyla üşüten Karagöl’e, özellikle sıcaktan bunalan başkentliler akın ediyor.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteğinin krater gölü Karagöl’ün her iki tarafı çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve dağ kavağı ağaçları ile çevrili. Ne zaman oluştuğu kesin olarak bilinmeyen bin 522 rakımlı Karagöl, doğal güzelliğinin yanı sıra yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, kırmızı ve kahverenginin ağırlıklı olduğu renklerin bin bir tonunu barındırıyor.

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki göl, eşsiz manzarası ve serin havasıyla özellikle hafta sonları doğaseverlerin ve şehrin gürültüsü ile sıcak havadan bunalanların uğrak yeri oluyor. Piknik yaparak haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışan ziyaretçiler, bol bol da hatıra fotoğrafı ve videolar çekerek sosyal medyada paylaşımda bulunuyor.

Karagöl’e ilk defa geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Muzaffer Furkan Türkmen, kendisi için hazırladığı internet sayfasından aynı zamanda Karagöl’ün tanıtımını yaptığını belirtti.

Karagöl’ün şehir merkezine göre çok serin olduğunu dile getiren Türkmen, ‘’Açıkçası Karagöl’ü çok sevdim ben. Serin ama çok ferah ve güzel bir yer. Dağların ortasında şehirden uzak çok kafa dinlenmelik bir yer. Hem ailenle hem de arkadaşlarla gelinebilecek güzel bir mekan.’’ dedi.

Öğrenciler Karagöl’de kamp kurarak gönüllerince eğlendi

Ankara Şehir ve Medeniyetleri Derneği tarafından organize edilen kamp organizasyonuna ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 30 öğrenci katıldı. Öğrenciler televizyon, internet ve telefondan uzak 3 gün Karagöl’de kamp kurarak doğayla baş başa gönüllerince eğlendiler. Kampta spor yapan matrak oynayan öğrenciler, ateş yakarak bir taraftan yemeklerini pişirdiler bir taraftan da ısınmaya çalıştılar.

Kampta, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine PKK’lı teröristlerin kaldıkları evi gösterirken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile bugüne kadar vatan ve millet için canlarını seve seve veren şehitleri de unutmayan öğrenciler, Eren Bülbül’ün şehit edilmesinin birinci yılında dualarla andılar.

Kampta kalmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden öğrencilerden Ahmet Yaşar Kartal, “Gün boyu arkadaşlarınla beraber oluyorsun, birlikte bir şeyler paylaşıyorsun. Şehir ve ev ortamından uzaklaşarak buraya gelmek ve burada kalmak çok güzel bir duygu.” ifadesini kullandı.