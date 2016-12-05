Karadeniz Rüzgârı Ulucanlar’da esti

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu Ressam Yadigâr Odabaş’ın “Karadeniz Rüzgârı” isimli yağlı boya sergisine ev sahipliği yaptı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin de gezdiği sergide yaklaşık 50 eser yer aldı.

Sergide kadına yönelik şiddeti konu alan çalışmalardan Atatürk portresine, Karadeniz kültürünü yansıtan tablolardan Çanakkale Destanı resimlerine kadar çok sayıda farklı eser dikkat çekti. Sergi, 8 Aralık tarihine kadar Ulucanlar Yarı Açık Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

“Yüzlerce sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptık”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçede sanatsal faaliyetlerin giderek arttığına dikkat çekti. Çocukların sanatla mutlaka uğraşması gerektiğini kaydeden Başkan Tiryaki, kültür merkezlerinde eğitim alan çok sayıda kadının ve çocuğun yüzlerce sergi açtığını hatırlattı.

Sanata teşvik açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki, gelişmişlik ile sanatın bağlantılı olduğunu söyledi. Altındağ Belediyesi bünyesindeki mekânlarla çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Tiryaki: “Sanatçılara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Başkan Tiryaki doğru bir örnek”

Ressam Yadigâr Odabaş, Altındağ Belediyesi’nin sanata verdiği önemle diğer yerel idarelerden çok farklı bir yerde olduğunu vurguladı.

Ankara’da kültür ve sanat mekânlarına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Odabaş, Altındağ Belediyesi’nin bu doğrultuda önemli bir eksikliği ortadan kaldırdığını dile getirdi.

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