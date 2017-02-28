Samsun’da 3’ncüsü düzenlenen Kitap Fuarı’nı 139 bin 544 kişi ziyaret etti.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 3. Kitap Fuarı, 26 Şubat 2017 Pazar akşamı saat 19.00’da ziyaretçi rekoruyla sona erdi. Karadeniz Kitap Fuarı geçen yıla oranla yüzde 26.5 artış göstererek 139 bin 544 kitapsevere ulaştı. Ziyaretçilerin 44 bini fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenciler oluşturdu.

Karadeniz Kitap Fuarı’na 210 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince düzenlenen kültür etkinlikleri ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.

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