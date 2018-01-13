TOKAT’ta, karaciğer yetmezliği nedeniyle 3 yıl önce ameliyat olan Hafize Tanrıverdi’nin (68) nakil sonrası düzenli olarak kullandığı ilaçlarında eş değer fiyat farkı çıktı. Daha önce ücretsiz aldığı ilaçlarında 186 TL fark çıkan Tanrıverdi, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Kent merkezinde yaşayan ve işçi emeklisi İbrahim Tanrıverdi ile evli olan 3 çocuk annesi Hafize Tanrıverdi, yıllarca karaciğer yetmezliği rahatsızlığı yaşadı. Tanrıverdi’ye 2015 yılında, İstanbul’da kızı Ayla Ergüzer’den alınan karaciğer nakledildi. Yaşlı kadın, başarılı geçen ameliyat sonrasında ‘Prograf’ adlı nakil ilacını kullanmaya başladı; ancak Sağlık Bakanlığı’nca başlatılan ilaçlardaki eş değer uygulaması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Düzenli olarak ilaçlarını aldığı eczaneye giden Tanrıverdi’ye kullandığı ilacın muadili olmamasına karşın 180 TL’lik fark ödemesi çıkarıldı.

İlaçlarını alamadığını ve mağdur olduğunu dile getiren Tanrıverdi, “Ben, 28 yıldır karaciğer hastasıyım. 3 yıl önce nakil yaptırdım. Nakil olduktan sonra raporlu ilaçlarım vardı, alıyordum. Şimdi 186 TL ilaç farkı çıktı. Şimdiye kadar ilaçlarımı ihmal etmiyorum. Şimdi de ihmal etmek istemiyorum. Karaciğeri büyük kızımdan aldım. Devletimizden Allah, razı olsun. Benim ameliyatıma katkıda bulundu ve ameliyat ettirdi; ama şimdi, şu durumda ilaç parasını verecek halim yok. Ben, emekli eşiyim. İlaçları alamazsam karaciğer atacak. Ben de mağdur olup, hastalanıp, öleceğim. Cumhurbaşkanı’mızdan, Başbakan’ımızdan da rica ediyorum. Bu mağduriyeti gidersinler” dedi.

‘VATANDAŞ MAĞDUR OLUYOR’

Hafize Tanrıverdi’nin ilaçlarını aldığı eczacı Mahmut Sönmez ise son dönemde, aynı sebeple mağdur olan kişiler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hastamıza bu nakil ilaçlarını da 3- 4 yıldır düzenli bir şekilde veriyoruz. Emekli olduğu için herhangi bir ücret talep edilmiyordu ve tamamını devlet ödüyordu. Ama bugün reçeteyi girdiğimizde 186 TL fark çıktı ve hasta mağdur olduğu için bu ilaçları alamayacağını söyledi. Biz de ilacını birkaç günlük almasını, belki bu süreçte hatanın düzeltilebileceğini söyledik. İlaçlarını birer kutuya düşürdük; ama sadece birer kutu aldığında da 30 lira fark ödemek zorunda. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Devlet politikası olarak ilaçlarda fiyatları Sağlık Bakanlığı belirliyor. Eş değer uygulaması, diye bir uygulamamız var. Eş değer uygulamasında fiyat farkı çıkarmayan ilaçlar oluyor. Ama Hafize teyzenin kullandığı ilaçta herhangi bir eş değer olmamasına rağmen, fiyat farkı çıkıyor. Başka alternatif de sunamıyoruz. Yani mecburen ya bu ücreti ödeyecek ya da ilaçları almayacak. Fiyat farkları ve muayene ücretleri konusunda sorunlar yaşanıyor.”