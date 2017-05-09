Kara Kuvvetleri'nden silahlı Hürkuş uçağına 24 adetlik sipariş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli “Hürkuş C” için Kara Kuvvetleri Komutanlığı 12’si kesin, 12’si de opsiyon toplam 24 adet sipariş veriyor. Hava Kuvvetleri’nden sonra ikinci kullanıcı olacak Kara Kuvvetleri’nde uçaklar terörle mücadelede görev alacak.

Kanat ve gövde altında milli mühimmatlardan Roketsan tarafından geliştirilen Cirit, UMTAS füzeleri ile HGK-3, KGK-82 gibi bombaları taşıyabilen uçağın ilk testi geçen ay başarıyla tamamlanmıştı. Test aşamasının hızla tamamlanmasından sonra Kara Kuvvetleri için üretim başlayacak.

Taarruz helikopterlerine göre çok daha hızlı olan Hürkuş, F-16’larla yapılan operasyonların daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesini sağlayacak. 12 uçağın teslimatından sonra ikinci 12 uçaklık paketin de kesin siparişe çevrilmesi hedefleniyor.

Tek motorlu, turboprop motorlu bu tür savaş uçakları, pahalı uçaklar alamayan veya operasyon maliyetlerini düşük tutmak isteyen ülkeler tarafından tercih ediliyor. Pilotajı kolay olan bu uçaklar, uçuş eğitimlerinde de kullanılıyor. Hürkuş’un rakipleri arasında Amerikan T-6 Texan II ve Brezilyalı Emrbraer Super Tucano uçakları bulunuyor.

Türk mühendisleri tasarladı

Proje Geçen yıl Hürkuş’un ilk modeli ‘A’, Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA’dan onay olan ilk Türk hava aracı olmuştu. Halen TAI, Hürkuş’un ‘B’ olarak Hava Kuvvetleri başlangıç eğitim uçağı olarak 15 adetlik siparişi imal ediyor. Bu uçakların teslimatları, önümüzdeki yıl haziran ayından bu yılın sonuna çekilmesi planlanıyor.

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