Kara delikler yıldız oluşumlarını etkileyebilir

ABD’li bilim insanlarının yeni bir araştırmasının sonuçları, her büyük galaksinin merkezinde bir kara delik olduğunu ve Güneş’in bir milyon katı büyüklüğe sahip bu kara deliklerin yıldız oluşumlarını durdurabileceğini ortaya koydu.

“Süper kütleli” kara delikler, yıldızların kütleleri üzerindeki yerçekimsel etkenlerle varlıklarını belli ederken, bazı durumlarda aktif galaktik çekirdeklerinden aldıkları enerji radyasyonuyla da aynı eylemi gerçekleştirebiliyor. Bilim insanları aktif galaktik bir çekirdekten evrene sızan enerji radyasyonun, ısı yayarak ve yıldızların oluşmasını sağlayan gazı dağıtarak yıldız oluşumuna etki ettiğini düşünüyor fakat konuya ilişkin gözlemsel kanıt bulamıyordu.

Kaliforniya Üniversitesi Profesörü Jean Brodie, “Eylemin nasıl oluştuğunu bilmeden, simülasyonlar aracılığıyla oluşumu anlamaya çalışıyorduk; ilk kez evren tarihinde bir kara deliğin yıldız oluşumu üzerindeki etkisini gözlemleyebildik” dedi.

Araştırma sonuçları, evren tarihi boyunca kara deliklerin ve yıldız oluşumlarının sürekli bir etkileşim halinde olduğunu ortaya koyarken, evren geliştikçe oluşan bütün yıldız jenerasyonlarının kara deliklerden etkilendiğini gösterdi.

San Jose Üniversitesi’nde Gökbilimci Aaron Romanowsky de, yıldız oluşumlarını engelleyen kara deliklerin doğasının henüz tam olarak bilinmediğini söyledi ve “Galaksideki bir kara deliğin enerji söndürmesinin birden fazla yolu var. Yıldızların sönmesiyle ilgili bilim insanlarının birçok teorisi bulunuyor fakat bu tarz oluşumlarının ana doğasını anlamak için halen birçok çalışma yapılması gerekiyor” dedi.