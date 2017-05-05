Memlekette her bir şeyi kutsal dinimizin kavramlarıyla tanıtılması ve pazarlanması modası turizme de bulaştı. Finans, gıda, tekstil, tıp, kimya ve eczadan sonra şimdi de “helâl turizm” kavramı yerleştirilmeye çalışılıyor.

İnsan sormadan edemiyor gezip dolaşmanın, denize, havuza girmenin, jet skiye binmenin, tarihi yerleri ziyaret etmenin, eğlenmenin, golf oynamanın, güneşlenmenin, animasyon seyretmenin “helâli” nasıl olur diye?

Helâl turizmi şöyle tanımlanıyor: helâl yiyecekler ve alkolsüz içecekler sunulması, kadın erkek için ayrı mescit, yüzme havuzları, spa ve spor merkezleri, plajlar bulunması, animasyon ve eğlence programlarının da bu mantıkla tasarlanmış olması. Dahası da var: tesislerde hem alafranga, hem alaturka tuvalet ve buralarda suyla taharet donanımı bulunacak, TV yayınlarında İslâm’a aykırı yayın olmayacak, internette aile filtresi uygulanacak, çalışanların giyim ve davranışlarının İslam ahlâkına uygun olacak, Cuma namazı tesis mescidinde kılınmıyorsa, yakındaki camilere ulaşım için taşıma olanağı sağlanacak. Bir “tesis imamı” eksik kalıyor.

Arkadaş madem dinine bu kadar düşkünsün gelme. Bir Müslüman hangi şartta olursa olsun, ibadetini yapacaksa oradaki imkânlara göre çözüm üretir. Bunu din, inanç turizmi adıyla yapılırsa anlarız. Adam gelir, camileri, bizce kutsal olan yerleri ziyaret eder, ibadet eder, anlarız. Ama bu ne? Namaza mı gidiyorsun tatile mi?

Helâl turizm diye getirilenleri de geçen yaz bizzat gördük, yaşadık. Antalya’nın Belek yöresindeki bir tatil köyünde bir kara çarşaflı aile. Kadın plajda karalar içinde oturuyor, yanında erkek, gözleri radar gibi her bir yana bakıyor. Bu mu helâl turizm?

Yine Belek’te, kendini dünyan harikası olarak tanıtan tesislerde yaşananlar ibret verici. Her havuz başında, 40 derece Antalya sıcağında kara çarşaflarıyla bazıları peçeli kadınlar, yanlarında üzerindeki mayo mu pantolon mu olduğu anlaşılamayan kara kuru adamlar, havuzların içinde, kaydıraklarda şımarık, görgüsüz çocuklar bir oraya bir buraya koşturuyorlar. Ortalıkta bir kargaşa, gürültü, itiş kakış gidiyor. Öyle bir an geldi ki yerli yabancı ne kadar turist varsa bir kenara çekildi, meydanı bunlara kaldı.

Şunu da ekleyelim yerli ve yabancılar tatil için rezervasyon yaparken o tesiste Arapların, İranlıların olup olmadığını soruyorlar. Bunun bir tercih meselesi haline geldiğini belirtelim.

Bir yanda Türkiye’yi modern, lâik, çağdaş batılı ülke olarak tanıtacaksın, Avrupa’dan turist bekleyeceksin, diğer yandan kara çarşaflıları plajlara, sahillere, lokantalara “aman dinlerinden eksik kalmasınlar” diye dolduracaksın. Adına da helâl turizm diyeceksin. Bu “kara çarşaf” turizmidir.

Bu işi savunanlar, helal turizmde Türkiye için 15 milyar dolarlık bir gelir sağlanabileceğini ifade ediyorlar. İyi de, gelsinler, kendilerine yönelik tesislerde ne yapıyorlarsa yapsınlar ama kendi yaşam biçimlerini “ihraç “etmesinler.

Şunun adını Arap turizmi koyun da onlar da rahat etsin biz de. Ayrıca her şeyin başına helâl kelimesi ekleyip insanı günaha sokmayın birader.

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