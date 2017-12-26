Kar yağışı Yıldızı’ı durduramadı

Ankara’nın en büyük eğlence merkezi Winner İncek, sahnesinde önceki akşam Yıldız Tilbe’yi ağırladı.

Ankaralılar yoğun kar yağışına rağmen Yıldız Tilbe’yi yalnız bırakmayıp büyük ilgi göstererek,

Winner İncek’in salonunu tıklım tıklım doldurdular. Yıldız Tilbe’nin de gördüğü ilgiden ötürü keyfi yerine geldi, gece boyunca hareketli şarkılarını ilginç danslarıyla süsledi.

ÇOK HEYECANLANIYORUM

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, O Ses Türkiye Programı’yla ilgili soruya “Her çekimde çok heyecanlanıyorum, ekranda bunu belli etmiyorum ama, çok heyecanlanıyorum. Ekibimi çok seviyorum, arkadaşlarımı çok seviyorum, profesyonelliklerini çok seviyorum, hep çok heyecanlanarak çekime çıkıyorum” dedi.

ALBÜM ÇOK GÜZEL OLDU AMA NE ZAMAN ÇIKACAK BİLMİYORUM

Yıldız Tilbe şarkılarının başka şarkıcılar tarafından seslendirileceği “proje albümünün” tamamlanmasına da çok az kaldığını söyleyerek “Ne zaman çıkacak bilmiyorum. Ama muhteşem oldu, çok şaşıracaksınız. Herkes kendine göre, kendi istediği gibi aranjeler yaptırmış. Ben dinledim bayıldım” dedi.