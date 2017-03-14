Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ankaralıların güne karla uyanmasına neden oldu. Yer yer su birikintilerine neden olan yağış vatandaşları zorladı.

Ankaralıları yeni güne kar yağışı karşıladı. Erken saatlerde bastıran yağış ve soğuk havaya hazırlıksız yakalanan Ankaralıları bir hayli zorladı. Kar yağışının çukurları doldurmasıyla oluşturduğu göletler ise vatandaşların ve otomobillerin ulaşım sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Vatandaşlar her yağıştan sonra toplu taşıma araçlarına binmekte zorluk çektiklerini dile getirirken, kar yağışının da etkisiyle oluşan trafik gecikmelere neden oldu.

Çukurlar kapatılmalı

Kar yağışıyla araçların oluşan su birikintilerinden sıçrattığı suyla ıslanan vatandaşlar her yağmur yağdığında aynı problemleri çekmekten dem vurdular. Belediyenin yolların üzerindeki çukurları kapatmamasından şikayetçi olan vatandaşlar, bu oyuklara biriken suların yolda yürümelerini bile zorlaştırdığını dile getirdiler. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre soğuk ve yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.

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