Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde bulunan ve dünyanın en yüksek 2’nci şelalesi olduğu öne sürülen Aladağlar Milli Parkı içindeki Kapuzbaşı Şelaleleri için master plan hazırlanıyor.

Bir firma tarafından hazırlanan, içinde ulaşım, konaklama, gastronomi, ışıklandırma, park yeri, helikopter pisti gibi öğelerin de yer aldığı Kapuzbaşı Şelaleleri Master Planı, Çevre ve Şehirlik ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Büyükşehir ile Yahyalı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Kent merkezine 150 Yahyalı İlçesi’ne ise, 65 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin yüksekten dökülen en önemli şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı‘nda 7 şelaleden oluşuyor.

Karpuzbaşı Şelalari, kayalar arasından fışkıran, 30-76 metre yüksekliklerdeki su debileriyle dökülen. Her mevsim aynı hızda akan kaynak suları ile doğa harikası olarak yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk, Orta Toroslar’ın sularını Zamantı Irmağı aracılığı ile Akdeniz’e akıtan Kapuzbaşı Takım Şaleleleri master planında sona yaklaşıldı. Müşavir firma tarafından hazırlanan planın en geç kasım ayında 2 bakanlık tarafından hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Öztürk, şöyle dedi:

“KAPUZBAŞINDA EKO TURİZMLE 5 BİN KİŞİ KONAKLAYACAK”