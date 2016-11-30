Kapatılan üniversite öğrencilerinin öğretim ücreti belli oldu

Kapatılan üniversitelerde öğrenim gören ve başka bir üniversiteye yerleştirilmiş öğrencilerin öğrenim ücreti, bu yıl için 2015-2016 yılında ödedikleri ücretin TÜFE artış oranı olan yüzde 8,05 zamlı hali olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin yerleştirildikleri okullarda ödemeye ilişkin açıklama bulunmaması durumunda, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödedikleri ücretin TÜFE artış oranı olan yüzde 8,05 zamlı halini ödeyecekleri belirtildi.

Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamalarının şart olduğu ifade edilirken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ERKEN ÖDEME YAPANLAR ÜCRET ÖDEMEYECEK

“667 sayılı KHK ile Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı başlamadan kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyeceklerdir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir.

ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususlar uygulanacağından, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecektir.

Öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiyi kayıtlı oldukları ve/veya özel öğrenci olarak eğitime devam ettikleri yükseköğretim kurumundan edinebilecektir.

Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir.

AKTS KREDİSİ KADAR ÜCRET

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.

Mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden ilgili dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenler dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil, intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim-öğretim ücreti ödemeyecektir.”

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