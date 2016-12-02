Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nda Balon-Zeplin Araştırma Merkezi kuruldu

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, sıcak hava balonu ve hava gemilerinin uçuşa elverişliliği, bakımı ve Türkiye’de üretimine yönelik araştırmalar, çalışmalar yapmak ve pilot ve yer ekibi yetiştirmek üzere Sıcak Hava Balonu Ve Hava Gemisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi kurdu.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sıcak Hava Balonu Ve Hava Gemisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, merkezin amaç ve faaliyetleri şöyle açıklandı:

“Sıcak hava balonu ve hava gemilerinin uçuşa elverişliliği, bakımı ve Türkiye’de üretimine yönelik araştırmalar, çalışmalar yapmak.

Kapadokya balon uçuş sahasında sıcak hava balonlarının uçuş emniyetini yükseltmek hedefi doğrultusunda, slot dağıtımı, kullanımı, izlenmesi, uçuş verisi toplanması ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.

Sıcak hava balonu ve hava gemilerinde görev yapan pilot ve yer ekiplerine yönelik mesleki eğitimler düzenlemek, sınavlar yapmak.

Sıcak hava balonu ve hava gemilerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, eğitim materyalleri hazırlamak.

Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.”

Okulumuz, birikimlerini seferber eden, bölge yaşayanları ile eğitime gönül verenlerin imeceyle kurdukları ilk ve tek yükseköğretim kurumudur.

Eşsiz doğa güzellikleri içinde, tarihi yapıların büyülü atmosferinde, bir başarı hikâyesi, modern bir eğitim yuvasıdır.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 2005 yılında, Kapadokya bölgesinin önemli tarihi merkezlerinden biri olan Ürgüp’ün Mustafapaşa beldesinde eğitim hayatına başlamıştır.

Hedefimiz, Türkiye’nin gerçek ihtiyacı olan mesleki bilgiyle uluslararası düzeyde tam donanımlı, ahlaklı, ilkeli, çalışkan, üretmeye ve gelişmeye açık çalışma gücünü yaratmaktır.

Yüksekokulumuz Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi mekânlarıyla tarihle ve hayatla iç içe eşi benzeri olmayan muhteşem bir yerleşkeye sahiptir.

2011 yılında havacılık programlarında atağa geçmiş olan okulumuzun havacılığın kalbi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yerleşkesi daha bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz kuruluşunun ardından kısa bir zaman zarfı içerisinde uygulamalı eğitimleriyle, sektör işbirlikleriyle ülkemiz eğitim hayatında özel bir yer elde etmiş, havacılıktan sağlığa pek çok ilklere ve başarılara imza atmıştır.

Eğitim hayatına yaşayarak öğrenme düsturuyla devam etmekte, bu yolda yeni projeler üzerine çalışmaktadır.

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