DENİZLİ’deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı 32 yaşındaki Yard. Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, kanserde erken tanıda farkındalık yaratmak için ‘#Biryumakumut’ kampanyası başlattı. Yaptırdığı erken teşhisle tesadüfen meme kanseri olduğunu öğrenen Yard. Doç. Dr. Okca’nın öncülüğündeki proje kapsamında yapılan ve üzerlerinde kanserle mücadelenin farkındalık simgesi ‘pembe kurdele’ bulunan rengarenk örgü işleriyle, hastane çevresindeki ağaçlar, otomobiller ve banklar giydirildi.

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, 4 yıl önce annesini götürdüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde kendisini de kontrol ettirince meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisi kapsamında ameliyatlar geçiren ve yaklaşık 6 ay kemoterapi gören Yard. Doç. Dr. Okca, kendisi gibi kanser olanları uyarmak için proje başlattı. Kendisiyle aynı durumda olabilecek kadınları erken teşhisle kurtarmak için harekete geçen Yard. Doç. Dr. Okca, sınıftaki öğrencileriyle birlikte Kanser Haftası’nda yapacakları etkinlik için ‘#Biryumakumut’ projesini geliştirdi.

Projenin başlamasıyla birlikte sosyal medyadan büyük destek geldi. Başta iplik firmalarından iplik desteği alan Yard. Doç. Dr. Okca ve öğrencileri, sınıfta başladıkları el örgüsüne çok sayıda ilden göndenilen örgülerle destek gördü. Yard. Doç. Dr. Okca, kanserde farkındalık simgesi ‘pembe kurdele’ bulunan 2 bin örgü örmeyi hedeflediklerini ancak gelen desteklerle bu rakamın 6 bini bulduğunu ifade etti. Kanserde farkındalık simgesinin bulunduğu örgüler, PAÜ Hastanesi’nin bahçesindeki ağaçların gövdelerine, banklara, çiçekliklere, otomobillere giydirilmeye başlandı. Ağaçların dallarına da kanserde erken teşhisin önemini anlatan kitap ayraçları asıldı.

TESADÜFEN KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yard.Doç.Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, annesini kontrol ettirmek için götürdüğü KETEM merkezinde kendisini de kontrol ettirmesiyle meme kanseri olduğunu öğrendiğini belirterek, şunları anlattı:

“32 yaşımda kanser olduğumu öğrendim. Ameliyatlar geçirdim, tedavim devam ediyor. Örgülerin üzerinde görüldüğü gibi kanserde farkındalık simgesi var. İnsanların bu simgeyi görüp, kanserde erken tanı ve teşhisin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Projeye 2 bin simgeyle başladık ama gelen desteklerle 6 bini buldu. Şimdi ördüğümüz örgüleri birleştirerek ağaçları, bankları, otomobilleri giydiriyoruz. İnsanların dikkatini çekerek bu kanser haftasında herkesin erken teşhis yaptırmasını istiyoruz. Biz bir kişinin dahi hayatına dokunabilirsek, kendimizi başarılı hissedeceğiz.”

Sınıfta gündüz dersinde tek erkek öğrenci olan 50 yaşındaki Mimar Bülent Altıntaş ise projeye destek vererek, kadınlar birlikte örgü yapmasını öğrendiğini, örgüleri hastane bahçesindeki objelere giydirmeye başladıklarını söyledi.

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