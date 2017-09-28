Medicana Sağlık Grubu’nun, Ankara Hastanesi’nde kullanmaya başladığı Versa HD cihazların tanıtım toplantısında konuşan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, kanser tedavisinde sıfır yan etkiye bir adım daha yaklaşıldığını söyledi.

Kanserin tanı ve tedavisinde kullandığı teknolojik altyapıyı yenileyen Medicana International Ankara Hastanesi, küçük lezyonları bile daha erken, daha yüksek güvenle daha düşük doz ile görüntüleyebilen Discovery IQ PET /CT ile solunum ayarlı radyoterapi yapabilen ve ikincil kanser oluşum riskini en aza indirebilen Versa HD cihazları tanıtmak için basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Medicana International Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Oysul, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünlü ve Medicana International Ankara Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Nalan Can katıldı.

Kanserin tanı ve tedavisinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen yeni nesil teknolojilerle hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, “Ankara’da açıldığı günden bu yana multidisipliner tedavi yaklaşımı ve tıbbın tüm dallarında sahip olduğu güçlü hekim kadrosu ile teknolojiyi takip ederek hizmet veren hastanemiz kanser tedavisinde ön plana çıkmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 850 bin hastamıza sağlık hizmeti verdik. Yaklaşık 15 bin hastamıza kanser hücresini lokalize ederek tedavi planlaması sağlayan PET CT görüntüleme hizmeti sunduk.

Yaklaşık 12 bin hastamız da hastanemizde radyoterapi (ışın) tedavisinden faydalandı. Bu hizmetleri verirken en yüksek teknoloji ile çalışmak en büyük arzumuz. 2008 yılından bu yana SGK ödemelerinde artış olmadığı halde hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Üstelik bu cihazlarla yapılan işlemlerde SGK kapsamında ilave ücret almaksızın hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin kanser hastalığıyla mücadelesine destek olan Medicana Ankara Hastanesi, Discovery IQ PET /CT ve Versa HD cihazlarıyla etkin tanı ve tedavinin yanı sıra hasta konforu öncülüğünde hizmet vermeye devam ediyor olmaktan gurur duyuyor” dedi.

Toplantı sonrası yapılan özel açıklamada, yeni cihaz ile tedavi bittiğinde herhangi bir yan etki oluşmaması ve tekrarlayabilecek kanser riskinin azalmasına dikkat çeken Sarıyıldız, “Aslında bu teknolojiyi basamaklı olarak uygulamaya aldık şöyle söyleyebilirim, ilk olarak Ocak ayında bir makinemizi değiştirdik. Çünkü uzun Teknik olarak yerleştirme ve ayarlama zamana ihtiyacı olan bir sistem. İkinci makinemizde Haziran ayı itibariyle devreye girdi ve hastalarımıza ocak ayından itibaren bu makine ile tedaviye almaya başladık. İki tane radyasyon onkolojisi cihazı ile yolumuza devam ediyoruz. Hastalarımızın memnuniyeti hemen etkilendi konuyla ilgili tabi şöyle söyleyeyim Aslında hastalarımız konfordan yenilikten alanın hoşluğundan şu anda hoşnutlar.