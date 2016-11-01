Kanser Tedavisi’nde İlaç Temini

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, beş ayda 1 milyon 86 bin 158 kişinin kanser tedavisi gördüğünü bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı, kanser tedavisi için kullanılan Vesanoid isimli ilacın Kurum tarafından teminine son verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek,

“Vesanoid isimli ilaç ülkemizde ruhsatlı bir ilaçtır. Bahsi geçen ilacın geri ödeme kapsamından çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

“YURTDIŞINDAN 700 KALEM İLAÇ TEMİN ETMEKTEDİR”

Kurumun hayati öneme sahip ilaçları vatandaşlara temin edemeyecek duruma gelmiş olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,

”Kurum, hasta vatandaşlarımız için yurtdışından 700 kalem ilaç temin etmektedir. Vesanoid isimli ilacın temininin kesilmesi durumu da söz konusu değildir. İlaç, SUT eki ‘Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi’nde (Ek-4/C) yer almakta olup, ilacın yurtdışından temini halinde Kurum tarafından bedeli karşılanmaktadır. Kurum kayıtlarına göre 2015 yılı içerisinde 364 hasta için 1704 kutu Vesanoid isimli ilaç yurtdışından Türk Eczacıları Birliği (TEB) kanalı ile temin edilerek Kurum tarafından ödemesi yapılmıştır. 2016 yılının ilk beş aylık döneminde ise 221 hasta için 837 kutu ilaç temin edilerek Kurum tarafından ödenmesi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Çalışma Bakanı, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında geri ödeme kapsamından çıkarılmış olan kanser tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç bulunmadığını söyledi.

YILLARA GÖRE KANSER TEDAVİSİ GÖREN KİŞİ SAYISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2010-2016 (Haziran) yılları arası kanser tedavisi gören kişi sayısı hakkında da bilgi verdi.

Buna göre 2010’da 1.569.390, 2011’de 1.637.931, 2012’de 1.961.242, 2013’te 1.952.217, 2014’te 1.766.977, 2015’te 1.705.192, 2016 (Haziran) 1.086.158 kişi kanser tedavisi gördü.

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