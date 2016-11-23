Kanser hastalarına kalıcı kaş ve meme ucu çiziyor

İzmir’de otuz yıldır ressam olan Nursel Hüner, kendi adına başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kanserli hastalara ücretsiz kaş ve meme ucu çiziyor.

Sanatçı Nursel Hüner, 14 yıl önce sanatını da işin içine katarak kişilerin anatomisine uygun kaş, 2 yıl önce de meme ucu simülasyonu çalışmaya başladı. Kalıcı makyaj konusunda gösterdiği başarının ardırdan isteyen kanserli hastalara ücretsiz kaş ve meme ucu çiziyor. Hüner, “Kendi adıma başlattığım bu sosyal sorumluluk projesi ile kanserli hastalara yardımcı olmak istiyor, yüzlerinin güldürmek istiyorum. Bir süredir hastaneler aracılığıyla gerçekleştirdiğim çalışmamın daha fazla kanserli hasta tarafından duyulmasını istiyorum” diye konuştu.

30 yıllık portre ressamı olduğunu, 14 yıl önce de güzellik sektörüne girdiğini söyleyen Hüner, “Usta öğretici estetisyen olarak, çıraklık meslek okulunda öğretmenlik yaptım. Kalıcı makyajı portre ressamlığımın bir yan dalı olarak gördüm. 14 yıldır kalıcı makyaj ile ilgileniyorum. Yeni kaş tasarımları oluşturuyor, yüz anatomisine uygun kaşlar meydana çıkarıyorum” dedi. Özellikle kanserli hastalar için kalıcı makyajın bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Hüner, “Kanserli hastalara meme implantı takıldıktan sonra meme başı bölgeyle uyum sağlayamayabiliyor. Bu sefer implant takılan bölge balon gibi duruyor. Ben sanatıma güvenerek yağlı boya çalışır gibi kişiye en uygun meme başı ve meme ucunu çiziyorum. Üç boyutlu bir çalışma oluyor” diye konuştu.

“DEPRESYONU ÖNLÜYOR”

Kalıcı makyaj tekniğini ve kalıcı makyajda kullanılan boyaları kullandığını açıklayan Hüner, “Tüm dünya tarafından kullanılan ve zararsız olduğu söylenen kalıcı makyaj boyalarını kullanıyoruz. Bir meme ucu uygulaması yaklaşık 1 saat sürüyor. Devlet hastanelerinde tedavi gören kanser hastalarına kaş ve meme ucu çiziminden para almıyorum. Tamamen ücretsiz yapıyorum” dedi. Çoğu hastanın depresyona girmelerini önleyebildiğini söyleyen Hüner, “Yaptığımız bu çalışmalar ile hastadaki ruhsal çöküntü en aza iniyor. Gözlerindeki o mutluluğu görmek bana yetiyor” dedi.

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