MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank ve benzeri yapılara dikkat çekerek, “Tosuncukmuş, Çiftlik Bankmış, Sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir.

Bunlar her neredeyse enselerinden tutulup layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır. Bu milletin çektiği çile ve ızdıraba artık bir son verilmelidir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, son günlerde gündemi meşgul eden Çiftlik Bank ve benzeri yapılara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Potansiyelimizi harekete geçirmenin, 81 milyon Türk vatandaşıyla ekonomik özgürlük ve haklarımıza sahip çıkmanın, felaket tellallarına hak ettikleri dersi vermenin zamanı gelmiştir, nitekim zaman bugündür, zaman, zalimlerin oyununu boşa çıkarma günüdür. İnançla söylüyorum ki; zaman Türk’ündür, mekân Türk vatanıdır, gelecek Türkiye’nindir, asıl ve asil güç büyük Türk milletidir. Milletimizi kandıranların, umutları çalanların, soygun düzeni kuranların yakasından tutmak, onlarla gecikmiş hesaplaşmayı yapmak, iktidarından muhalefetine hepimizin vatan görevidir. Tosuncukmuş, Çiftlik Bankmış, Sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla, ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutulup, layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır. Bu milletin çektiği çile ve ızdıraba artık bir son verilmelidir. Muzdarip kaldığımız sorunlar birer birer etkisizleştirilmelidir. Çatı çökmeden, sütun çürümeden kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Birlik ve dayanışma ruhunun lütfuyla, üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, defterleri dürülmeli, yedikleri içtikleri alayının burnundan fitil fitil getirilmelidir. Masumların hissiyatıyla oynayan mankurtların, mazlumların ahını alan mantafonların, küresel ve emperyalist hıyanet markalarının hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur. Biz istemediğimiz sürece yenemezler; biz milli duruşu gösterdiğimiz müddetçe, hiçbir mihrak karşımızda dün olduğu gibi duramaz, duramayacaktır.”

‘FETÖ ÖLMEDİ, YAŞIYOR. KRİPTO DAMAR ÇALIŞIYOR’

Devlet Bahçeli, 28 Mart’ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun ardından yayımlanan maddelerde ‘proje terör örgütleri’ ifadesinin gündeme yerleştiğini anımsatarak FETÖ ile mücadeleye değindi. Bahçeli, şöyle konuştu:

“Eğer ortada proje varsa, önce bu projeyi hazırlayan, sonra servisini yapan, akabinde de sahaya indiren zincirleme ve silsile yoluyla teşekkül etmiş kanlı ve vahşi piramitsel suç ortaklarının varlığı ortada ve doğal olacaktır.

Bahsi geçen terör örgütleri proje olduğu kadar cinayet taşeronları, ihanet teşrifatçıları, emperyalizmin kanlı devriyeleri, haçlı operasyonlarının kiralık tetikçileridir. Mesela FETÖ projeyse, ki öyledir, bu projeyi imal eden, hedef çizen, eylem ve alçaklığının sınırlarını belirleyen mihraklarla hesaplaşmak da tarihi ve milli bir zorunluluktur. FETÖ’yle mücadele, aynı zamanda proje sahipleriyle mücadeledir. FETÖ’cüler aynı şekilde Kilise zangocu, kalbi haç çıkarıp dili besmele getiren şerefsiz Türk düşmanlarıdır. FETÖ projesini önce kurgulayıp, sonra da tedavüle sokan şer ve şiddet yanlılarıyla acıklı ve gecikmiş hesap görülmeden, bu kanı bozuklara, bu sütü lekelilere, bu haramzadelere kan kusturmak, bir başka tehlikenin önünü kesmeyecektir. 15 Temmuz 2016’da bir felakete maruz kaldık.