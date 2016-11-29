Kandırılmışya’da yaşamak!

Galiba iş “sizin müttefikiniziz” diyenler tarafından aldatılıp, kandırılmış(!) olmaya kadar geldi…

Kafayı Türkiye’ye takmış görünen Avusturya’nın; silah satışları konusunda aldığı ambargo kararını sindirmeye çalışıyorduk, tam da… Sonra ortalık; Alman silah üreticisi Heckler&Koch’un, “Türkiye’ye silah satmama kararı aldığı” söylentileri ile karışıverdi…

Bu iddianın doğrulanması halinde bundan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ciddi şekilde etkilenmesi söz konusu olabilir… Alman firmasının lisansı altında üretilen G-3, MP-5 ile MG-3 ve değişik tür tabancalar var, TSK’nin temel silah envanterinde ve Alman firmasının verdiği lisansla Türkiye’de üretiliyorlar. Önemli olan; bu durumun Heckler&Koch’un “silah satmama” kararından etkilenip etkilenmeyeceği konusu…

Bu yetmezmiş gibi; Belçika ve Alman mahkemelerinden peş peşe skandal PKK kararlar geldi. Önce Belçika’da ardından da Almanya’da mahkemeler, PKK’lı teröristleri serbest bıraktı. Ne var ki PKK’. AB’nin terör örgütleri listesindeydi. Bu nedenle kararlar üst mahkemece bozulmasına yol açtı…

Ama bir de baktık ki; Avrupa Adalet Divanı harekete geçmiş ve “PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarmayı” gündeme almış… Araştırınca, PKK’nın DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyerek terör örgütleri listesinden çıkarılmak için başvuru yapmış olduğu anlaşıldı. Böylece; örgüt üyeleri hakkındaki davaların düşürülmesi ve para toplamaktan silah teminine kadar her türlü yardımı yasal olarak alabilmesi hedefleniyordu…

“Türkiye’ye silah ambargosu korken, PKK’ya silah temini izni vermenin” ardında yatan mantığın gerekçesini anlamak için fazla uğraşmaya gerek yok…

Ama “biz bu noktaya nasıl geldik?” diye araştırmaya mecburuz…

“Bağırıp posta koyarak yapıldığı” var sayılan bir yöntemin; bırakın işe yaramasını bir yana, başımızı fena halde belaya soktuğunu görelim…

Örneğin “sınırları açar, mültecileri yollarım” tarzı bir tehdidin, karşı tarafın “ben de, bütün Türk vatandaşlarını ve hatta vatandaşlık kazanmış Türk asıllıları sınır dışı ederim” diyebileceğini hesaplayalım.

Sakın “yok artık” demeyin…

Yukarda yazılanları bir yıl önce okusaydınız da “yok artık” diyecektiniz çünkü…

Üstelik bize yardımcı olabilecek kimseler yok şimdi. Kıbrıs çıkarması sırasından Amerika’nın uyguladığı ambargoyu “etkilenmeden atlatmamızı sağlayan” Kaddafi gibi yarı deli bir dost örneğin…

Onu önceden ortadan kaldırdı emperyalizm… Ne yazık ki, Türkiye’nin fiilen katıldığı bir operasyonla…

Uzun lafın kısası; önce dillere destan ordusu, yargısı, polisi ve eğitim düzeni yok edilmiş bir ülkede yaşıyoruz ve senini çıkarana “terörist” diyorlar burada..!

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